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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Albon: "Formula 1'e dönüşümle ilgili her şey olumlu görünüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alex Albon, gelecek yıl Formula 1'e geri dönmek için görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bunların pozitif ilerlediğini söyledi.

Albon: "Formula 1'e dönüşümle ilgili her şey olumlu görünüyor"

Red Bull'un bünyesinde yer alan pilotlardan biri olan Alex Albon, geçen yıl ana takım adına mücadele etmişti fakat bu yıl yerini Sergio Perez aldı ve kendisi de yedek pilotluğa çekildi.

Aynı zamanda DTM'de yarışan Albon, burada ilk galibiyetini almayı başardı ve son haftalarda Red Bull'un desteğiyle beraber Formula 1'e dönmesi için çalışmalar başlatıldı.

Red Bull'un sahipleri Albon'u gelecek yıl gridde görmek istiyorlar ve bundan ötürü de Red Bull patronu Christian Horner ve Red Bull'un danışmanı Helmut Marko hem Alfa Romeo hem de Williams'la görüşüyorlar.

Williams ihtimali, Mercedes motorunu kullanıyor olmalarından dolayı biraz sıkıntılı görünüyor ancak Alfa Romeo ihtimali gerçeğe dönüşebilir.

Bu konuda ilk kez konuşan Albon, gelecek yıl gride geri dönmek istediğini ve bu konuda yaptıkları çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

Alman televizyon kanalı Sat 1'e konuşan Albon, "Hedefim Formula 1 dünya şampiyonasına geri dönmek ve elimde birkaç seçeneğim var."

"Umarım her şey yolunda gider. Şimdi Formula 1'de yoğun bir dönem var ve bu yüzden durum her gün değişiyor."

"Şu ana kadar her şey olumlu görünüyor. Hem Helmut Marko hem de Christian Horner beni tamamen destekliyorlar."

"Onlar sayesinde kendimi yeniden yarış koltuğuna geçebileceğim bir konumda bulmuş durumdayım." dedi.

Alexander Albon, Red Bull Racing

Alexander Albon, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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