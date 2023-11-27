Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Williams'ın bu yıl kazandığı28 puanın 27'sini elde eden Alex Albon, sezonu nispeten yavaş bir araçla 13. tamamladı ve önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Yine de Abu Dabi, takımın bu yılki en kötü yarışlarından birisiydi.

Puansız kapattıkları yarışın ardından Albon, "Yarışın başında çok fazla patinaja kaldım ve ardından gerçekten çok zorlandık."

"Yarışın ilk 20 turunda rüzgar oldukça yüksekti. Bunun aracımızı bu kadar etkilemesi inanılmaz. Sürüşü zorlaştırıyor, çok daha tutarsız hale getiriyor."

"Sonra rüzgar kesildi, lastikleri değiştirdik ve araç kendine geldi. Özellikle son bölümde çok güçlüydük."

"Fakat bu, aracımızın hassas olduğu noktalardan biri."

"Eğer o ilk stint olmasaydı, büyük ihtimalle puan için mücadele edebilirdik."

"Her şeye rağmen zor bir yarıştı; tamamen Yuki'ye bağımlıydık ve ne yazık ki çok hızlıydı, bu yüzden onun yarışına herhangi bir müdahalede bulunamadık çünkü çok öndeydi."

"Neyse ki bazı araçlar bizim için onu geçti."

Williams, AlphaTauri'nin yeterli puanı alamamasıyla yedinci sırada kalmış oldu.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing and George Russell, Mercedes-AMG

Albon'a 2023 sezonunun nasıl geçtiği de soruldu.

Albon, "Garip, çünkü pek çok insan çok tutarsız olduğumuzu düşünüyor, ama ben şahsen her hafta sonunun çok tutarlı olduğunu düşünüyorum."

"Aracın kendisi oldukça tutarsız. Monza ve Vegas pistlerinin bizim için iyi geçtiğini biliyoruz. Soğuk pistlerin bizim için iyi olduğunu biliyoruz. Hangi pistlerin bizim için uygun olmadığını da biliyoruz; ek olarak rüzgarlı pistler bizim için iyi değil, dar pistler bizim için iyi değil."

"Aracımızın bazı zayıflıkları var ve gelecek yılki en büyük odak noktalarımızdan biri bu zayıflıkları çözmek olacak."

"Fakat bence operasyonel anlamda güçlüydük, fırsatlardan en iyi şekilde yararlandık."

"Bu sayede yedinciliği elde etmeyi başardık."

"Puan alabilecek bir aracımız olduğunda, bunu başardığımızdan emin olduk. Bence diğerleri puan alabilecekken ya stratejide hata yaptı ya da belli bir sebeple puan alamadı."

Taylandlı sürücü, kendi performansından da memnun.

"Performansımla çok gurur duyuyorum. Kendini beğenmiş bir insan olmadığımı söyleyebilirim ama hakkımı veriyorum, çok güçlü bir sezon geçirdiğimi hissediyorum."

"Yarışlarımın çoğu basit değildi, her zaman mücadele ettiğimiz yarışlar oldu. Fakat bundan keyif aldım."

"Bu benim Formula 1'deki en güçlü yılımdı. Takımla kurduğum bağ da buna gerçekten yardımcı oldu."