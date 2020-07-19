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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Albon, FIA'nın incelemesinin ardından ceza almadı

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Albon, FIA'nın incelemesinin ardından ceza almadı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 19:06

Alexander Albon, Red Bull'un yarıştan önce gridi kurutmaya çalıştığı konusunda inceleme altına alınmasına rağmen herhangi bir ceza almadı.

FIA teknik temsilcisi Jo Bauer ise, yarışın erken noktasında yaptığı bir duyuruda Red Bull'un, 13. sıradan yarışa başlayan Albon'un grid çizgisini kuruttuğunu söyledi ve durumu hakemlere bildirdi.

Yarış direktörü Michael Masi, takımların "pisti ve grid çizgilerini; havalandırma makineleri, lastik battaniyeleri vb. ile yapay bir şekilde kurutmalarına izin verilmeyeceğini" söylemişti.

Bauer, duyuruda şunları yazdı: "Aston Martin Red Bull Racing takımı, 23 numaralı aracın bulunduğu grid çizgisini, motor soğutmada kullanılan havalandırmalar ile, yapay bir şekilde kuruttu. Bu durumun, yarış direktörünün aldığı notlara ters düşmesi sebebiyle, bu konuyu hakemlerin değerlendirmesine bırakıyorum."

22.3 sayılı kanunda "pist üzerinde sürüş yapmak dışında katılımcılar, başka bir pist yüzeyinin yol tutuşunu değiştirmeye çalışmalarına izin vermemelidir" deniyor.

Ancak yarışın ardından Red Bull ve hakemler arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Sonrasında takımın, gridi kurutmaya çalışmadığına karar verildi.

FIA bülteninde, "Hakemler video kanıtlarını incelediler ve Red Bull'un pist yüzeyinin tutuşunu değiştirmeye çalışmadığı sonucuna vardılar." denildi.

Bu, Albon'un beşinciliğini koruduğu ve 10 puan aldığı anlamına geliyor.

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner, karardan önce takımın gridi kurutmak gibi bir amacı olmadığını belirtti.

"Bilerek yapılmış bir şey olduğunu sanmıyorum. Henüz takım yöneticisi ile konuşmadım. Umarım bu bir sorun olmaz. Ama birileri bunu bildirmiş gibi görünüyor. Bu yüzden takım yöneticisinden haber almak için bekleyeceğim."

2017 Malezya Grand Prix'sinde, o zamanki Force India takım patronu Otmar Szafnauer, takımların grid çizgilerini havalandırma makineleri kullanarak kurutmalarından dolayı şikayetlerde bulunmuştu.

Bunun sonucunda FIA, takımların, elde taşınan makineler ile grid çizgilerini kurutmalarının, bir sonraki yarış olan Japonya GP'den itibaren kural dışı olacağını açıklamıştı.

Takımların, bulundukları grid pozisyonlarını, çadır tipi yüksek yapılarla kuru tutmalarına izin verildi. Ancak bugün kimse bunu uygulamadı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

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