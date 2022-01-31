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Taylandlı sürücü, 2019 için Toro Rosso (AlphaTauri) ile Formula 1'e geçme fırsatı verildiğinde Formula 2'de yarışıyordu.

Ancak Albon bu sırada Formula E'ye geçmek için Nissan e.dams ile anlaşma imzalamıştı ve Formula 1 onun için bir sürpriz oldu.

Albon, bu plan değişikliğinin kendisi için çok ani olduğunu söyledi.

Albon, RacingNews365.com'dan alıntılanan demeçte, "Her şey son dakika oldu."

"Neler olduğunun her detayına inmek istemiyorum ama çok zorluydu çünkü Nissan ile anlaşılmıştı. Formula E'den Formula 1'e geçmek istediğim kadar kolay olmadı."

"Elbette benim yaşımdaki bir sürücü için Formula 1 her zaman istediğim bir şeydi. Bu çocukluğundan beri herkesin hayalinde olan bir şey. Ancak bir anlaşma yapmak zorunda kaldık ve her şey olup bitti." dedi.

Albon, Formula 2 kariyerinin sonlarına doğru Formula 1'de hiç yarışamayacağını düşündüğünü ve bu fırsatın onun için bir sürpriz olduğunu söyledi.

Albon, "Çok hızlı bir süreçti."

"Formula 2'nin sonuna doğru Rusya'ya gidene kadar Formula 1'in bir seçenek olduğu aklımın ucundan geçmemişti çünkü çok uzun zamandır bir programın parçası değildim ve hiçbir program tarafından bana yaklaşan olmamıştı."

"Daha sonra Formula 2 kariyerimin bitmesine iki yarış kala birdenbire F1'e geçme şansı buldum." dedi.

Albon, bütün bunlar çok hızlı geliştiği için ve özellikle de test yapmadığı için Formula 1'e yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi.

Albon, "F1'e gelen en hazırlıksız sürücülerden biriydim."

"Çünkü F1'e gelmeden önce herkes test yapmıştı ama benim ilk testim, Barselona kış testinden bir gün önceydi. Ben de çıkar çıkmaz, dördüncü virajda spin attım!"

"Kendi kendime, 'Ben nereye geldim?' diye sorguladım." dedi

Albon, Toro Rosso ile ilk yılında Pierre Gasly ile koltuk değiştirerek Red Bull'a geçti. 2020'de Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak sezonu tamamladı ve 2021'de yerine Sergio Perez getirildi.

Albon, Red Bull'un yedek ve test sürücüsü olarak kenarda bir yıl geçirdi ve 2022'de Williams ile yeniden gride dönüyor.