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Formula 1 Brezilya GP
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Albon: "Brezilya GP'deki kazaya 'birinci sınıf' start neden oldu"

Alex Albon, Brezilya GP'nin başlangıcında Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen ile yaptığı kazayı, yarışa çok iyi başlamasının neden olduğunu söylüyor.

Editör Müşra Demir
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Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, crash at the start

Kevin Magnussen ve Alex Albon, startta kaza yapmıştı. Albon, gridde hemen önünde yer alan Haas sürücülerini hızlı bir şekilde geçmeye kararlıydı çünkü yarışta yavaş olmalarını bekliyordu.

Fakat aralarında temas yaşandı ve Albon, büyük süratle bariyerlere çarptı.

Albon ve Magnussen olay sonrası yarış dışı kaldı fakat temas yaşayan Nico Hulkenberg devam edebildi ve kısa süre sonra kırmızı bayrak altında aracı tamir edildi.

Olay, Oscar Piastri ve Daniel Ricciardo'nun da hasar görmesine neden oldu ve her iki Avustralyalı sürücü de yeniden starta bir tur geride başladı.

Albon, Motorsport.com'un kaza hakkındaki sorusuna, "Son üç yarışta, yani Meksika'da, dünkü sprint yarışında ve bugünkü sprint yarışında, startlarda bir numaraydık."

"Çok iyi başlangıçlar yaptık, arka arkaya üç iyi start aldık. Bu durum bazen Meksika'da olduğu gibi sizin için çalışıyor. Ve bazen, bugün burada olduğu gibi, aleyhinize çalışıyor."

"Çok sinir bozucu. Farklı bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Elimden geldiğince sağa gittim. Sanırım soldaki Haas muhtemelen gafil avlandı."

"Bu sadece talihsiz bir durumdu." cevabını verdi.

A tyre from the crash between Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, bounces between Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A tyre from the crash between Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, bounces between Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Albon, Hulkenberg ve Magnussen'i geçmenin yarışının anahtarı olacağını kabul etti.

"Aslında  iyi bir başlangıç yaptığım için daha da çok hayal kırıklığına uğradım. Eğer yarışın başlarında onları geçebilseydim, puan almak için gerçekten iyi bir şansımız olacaktı."

İlk 10'a girip giremeyeceği sorusuna Albon, "Asla bilemezsiniz. Ancak puan almaktan daha önemli olan şey, diğerlerinin puan almadığından emin olmaktı. Bu yüzden puan alamayacaksam, doğru insanları tutmalıydım." cevabını verdi.

Dieğr tarafta Hulkenberg, olayı geçen ay Katar'da Esteban Ocon ve Sergio Perez ile yaşadığı olayla karşılaştırdı.

Magnussen ve Albon hakkında şaka yapan Hulkenberg, "Eh, sanırım ikisi de benden etkilendi ve gelip beni öpmek istediler. Ve öpücüklerini aldılar. Sanırım bir daha gelmeyecekler!"

"Dürüst olmak gerekirse Katar'a çok benziyordu, benim için deja vu gibiydi ama her şey çok çabuk oldu. Alex sağımdaydı, Kevin soldaydı, bu yüzden sanırım biraz fazla zorladı ve sonunda bedelini ödedi."

"Aracımda küçük bir hasar vardı ve kırmızı bayrak sürecinde onarabildik. Ancak çok yazık oldu çünkü yeni yumuşak lastik setini kaybettik. Bu bugün çok işe yarayabilirdi çünkü yumuşak lastik kesinlikle en iyi lastikti. Yani evet, bu harika bir durum değildi." dedi.

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