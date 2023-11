Albon: "Brezilya GP'deki kazaya 'birinci sınıf' start neden oldu"

Kevin Magnussen ve Alex Albon, startta kaza yapmıştı. Albon, gridde hemen önünde yer alan Haas sürücülerini hızlı bir şekilde geçmeye kararlıydı çünkü yarışta yavaş olmalarını bekliyordu.

Fakat aralarında temas yaşandı ve Albon, büyük süratle bariyerlere çarptı.

Albon ve Magnussen olay sonrası yarış dışı kaldı fakat temas yaşayan Nico Hulkenberg devam edebildi ve kısa süre sonra kırmızı bayrak altında aracı tamir edildi.

Olay, Oscar Piastri ve Daniel Ricciardo'nun da hasar görmesine neden oldu ve her iki Avustralyalı sürücü de yeniden starta bir tur geride başladı.

Albon, Motorsport.com'un kaza hakkındaki sorusuna, "Son üç yarışta, yani Meksika'da, dünkü sprint yarışında ve bugünkü sprint yarışında, startlarda bir numaraydık."

"Çok iyi başlangıçlar yaptık, arka arkaya üç iyi start aldık. Bu durum bazen Meksika'da olduğu gibi sizin için çalışıyor. Ve bazen, bugün burada olduğu gibi, aleyhinize çalışıyor."

"Çok sinir bozucu. Farklı bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Elimden geldiğince sağa gittim. Sanırım soldaki Haas muhtemelen gafil avlandı."

"Bu sadece talihsiz bir durumdu." cevabını verdi.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A tyre from the crash between Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, bounces between Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23