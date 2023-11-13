Albon: "F1'de araç performansının pilot algısı üzerinde büyük etkisi var"
Alex Albon, McLaren'ın bu sezonki büyük değişimleri göz önüne alındığında, Formula 1 pilotlarının nasıl görüldüğü konusunda araç performansının etkisini vurguladı.
McLaren, MCL60 ile sezona kötü bir başlangıç yaptı, ancak rotasını erkenden değiştirerek sezon ortasında araca bir dizi güncelleme getirdi.
Avusturya'dan itibaren talihleri dönmeye başlayan ekip, düzenli podyum yarışçılarına dönüştü. Albon, McLaren'in aracının büyük bir değişim geçirdiğine inanıyor.
Albon, geçen sezon Williams'a geçtiğinden bu yana, bu yıl şimdiye kadar her yarışta takım arkadaşı Logan Sargeant'ı geride bırakarak 27 puan elde etti.
Red Bull takım patronu Christian Horner, eski pilotunu Williams'ta yaptıklarıyla 'gözde' olarak nitelendirdi ve daha alt sıralarda olmalarına rağmen aracının sınırlarını zorladığını söyledi..
Ancak McLaren'in itibarının yükselmesi ve sezon ilerledikçe performanslarının artması, Norris'in bu yıl yedi kez podyuma çıkması ve Piastri'nin bir Sprint polü ve zaferi kazanması göz önüne alındığında Albon, araç performansının pilot algısında büyük bir rol oynadığını düşünüyor."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Albon, Fransız yayın organı Auto Hebdo'ya yaptığı açıklamada, "Geçen yıla göre kesinlikle daha iyi sürüyorum çünkü daha fazla deneyimim var ve takıma daha fazla alıştım."
"Ama açıkçası, bizim sporumuzda takım denklemin en önemli parçasıdır, McLaren'da olduğu gibi."
"Lando ve Oscar harika bir sezon geçiriyorlar, çok iyi sürüyorlar ama yılın başında neredeyse hiç puanları yoktu."
"İkisi de kendilerinde büyük bir değişiklik olmadan kendilerini bir gecede ilk üçte buldular."
"Aracın F1'de pilot algısı üzerinde büyük bir etkisi var ve bu benim için de geçerli."
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