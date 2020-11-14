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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Albon: "F1, Türkiye'de büyük bir kaza olmadığı için şanslıydı"

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Albon: "F1, Türkiye'de büyük bir kaza olmadığı için şanslıydı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull, Türkiye'de gerçekleştirilen sıralamalarda büyük bir kaza olmaması nedeniyle Formula 1'in şanslı olduğunu söyledi.

Albon, tahmin edilemeyen ve sürprizlerin olduğu sıralamalarda genel olarak hızlıydı ve 4. sıradan daha iyi iş çıkarabileceğini kabul etti.

Red Bull pilotları, kaygan pist koşullarında diğerlerinden daha iyi görünse de, Albon öğleden sonranın stresli olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Albon, "İnsanların neden bundan keyif aldığını biliyorum. Sürüş yapmıyor olsam, ben de keyif alırdım."

"Ancak pist üstünde sürmenin televizyondan göründüğü kadar eğlenceli olmadığını söyleyebilirim. Yağmurlu pistte 6., hatta 7. vitese attığınızda araç her yerde patinaja düşüyor ve pist üstünde sürüklenip duruyor. Bu pek eğlenceli değil."

"Her şeyden daha tehlikeli oluyor. Bugün büyük bir kaza geçirmediğimiz için şanslıydık. Açıkçası birkaç defa, özellikle 3. virajda kazaya çok yaklaştık." dedi.

Albon ayrıca Q2'de yaşanan tartışmalı bir olaya dikkat çekti. İkinci seans başladığında, 1. seansta pist dışına çıkan Nicholas Latifi'nin Williams aracını taşıyan çekici hâlâ pist üstündeydi ve sarı bayraklar sallanıyordu.

Albon, "Bu pek iyi bir şey değildi. Güneş batmadan seansı bitirmeye çalışıyorduk. Her şey aceleyle yapılıyordu. Ancak bu aptalcaydı. Çekicinin oradan gitmesi için 5 dakika daha bekleyebilirdik."

"Sanırım aralarında bir yanlış anlaşılma oldu çünkü bunu kasıtlı yapmaları mümkün değil."

"Bu karar nereden çıktı anlamak zor çünkü çekici hâlâ pist üstündeydi ve Latifi'nin aracını kaldırıyordu. Biz ise pist üstündeydik ve pit yolunun sonunda bekliyorduk."

"5 dakika sinyali gibi bir şey verilmesini bekliyordum. Ancak 1 dk sonra seansın başlayacağı duyuruldu. Öyle olunca çekicinin hızlıca pistten çıktığını düşündüm. Ancak açıkçası bunun için yeterli zamanları olmadı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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