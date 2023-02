Albon: "F1 pilotları FIA'nın getirdiği kısıtlamalardan 'endişe duyuyor'"

Haberi dinle

FIA, Aralık ayında Uluslararası Spor Kurallarını güncelleyerek, şampiyonadaki pilotların izin almadan 'siyasi, dini veya kişisel' açıklamalarda bulunmalarını yasakladı.

Son yıllarda, aralarında Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel'in de bulunduğu bir dizi pilot, Black Lives Matter'dan çevreciliğe kadar önemli sosyal sorunlar hakkında konuşmak için yarış hafta sonlarındaki platformlarını kullandılar.

F1 ayrıca 2020 yılında pilotların da desteğini alarak We Race As One adlı kendi CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) kampanyasını başlattı.

Her ne kadar bunun zaten yürürlükte olan bir sürecin resmileştirilmesi olduğu öne sürülse de, FIA'nın kısıtlama kararı, FIFA'nın Katar'daki Dünya Kupası öncesinde uyguladığı benzer kısıtlamalarla karşılaştırılarak eleştirildi.

Williams pilotu Albon, bu duruma açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi.

Williams'ın 2023 F1 aracının lansmanında bu konuda Autosport/Motorsport.com'a konuşan Albon, "We Race As One'ı destekliyorduk, ama FIA bundan uzaklaşmaya çalışıyor gibi görünüyor."

"Yani görmemiz gerekiyor, ne yapmaya çalıştıkları konusunda açık bir diyalog içinde olmamız gerek. Bir noktaya kadar özgürce konuşabilmemiz gerekiyor."

"Eminim daha sonra gerçekten ne yapmaya çalıştıkları konusunda netlik kazanacağız." dedi.

We Race As One banner laid out on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem geçen ay, yönetim organının şampiyonalarının 'özel kişisel gündem için bir platform' olmaması gerektiğini söyleyerek bu kararı savundu ve FIA'nın pilotları engellediği düşüncesini reddetti.

Ancak F1 pilotlarının taraftarlar ve medya aracılığıyla ulaştıkları kitle göz önüne alındığında Albon, "Pek çok insan bizi dünyadaki sorunların sözcüsü olarak görüyor."

"İnsanları bu tür durumlardan haberdar etmenin pilotlar için bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum."

"Pilotlar olarak ne demeye çalıştıklarını anlamak zor, ama göreceğiz.” dedi.

Albon, griddekilerle durum hakkında çok fazla konuştuğunu ve herkesin endişeli olduğunu söyledi.

Albon, "Formula 1 ve FIA arasında her şeyin aynı iletişimde bir araya getirilmeye çalışıldığını ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz."

"Şu anda biraz kafa karışıklığı var. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar." dedi.