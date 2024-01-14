Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı
Alex Albon, Max Verstappen'in Red Bull takım arkadaşı olarak geçirdiği kısa süreli dönem boyunca bir her şeye 'evet' cevabını verdiğini itiraf etti ve F1'de daha bağımsız olmak için attığı adımları açıkladı.
Albon, 2019'da Toro Rosso ile F1'e geldikten sonra hızlı bir yükseliş yaşadı ve ilk sezonunun yarısında Red Bull'a terfi etti.
Ancak yıldız pilot Verstappen'e ayak uydurmakta zorlanan Taylandlı pilot, 2020'nin sonunda Sergio Perez'e yol açmak için yedek bir role indirildi.
Bir sezonu Red Bull'un yedek pilotu olarak geçiren Albon, 2022'de Williams ile Formula 1 gridine geri döndü. Geri döndüğü günden itibaren de griddeki en heyecan verici yeteneklerden biri olarak ortaya çıktı.
Williams'ın 2017'den bu yana en iyi sonuç olan Markalar Şampiyonasını yedinci sırada tamamladığı geçen sezon, 27 yaşındaki pilot takımın 28 puanının biri hariç hepsini topladı ve Albon'un özgüveni gözle görülür şekilde arttı.
High Performance podcast'ine katılan Albon, Red Bull'daki görevi sırasında çok uysal olduğunu kabul etti. Şimdi bir F1 pilotu olarak gelişimine yardımcı olmak için etrafını bir menajer ve bir psikolog da dahil olmak üzere güçlü bir insan ağıyla çevreledi.
Albon, "Üzerinde çalışmam gereken iki alan olduğunu fark ettim."
"Birincisi, Red Bull'da çok fazla 'evetçi' olduğumu hissediyordum. Etkilemek ve memnun etmek için çok hevesliydim. Bu yüzden her zaman birçok şeye evet diyordum ve enerjimin, zihinsel enerjimin, araca binmeden önce bile çok fazla tükendiğini fark ettim."
"İkinci şey ise sadece saf performanstı. Max'e göre zayıf yönlerim nerelerdi? Aracın hangi bölgeleri? Neden bu tarz araçları kullanabiliyordu, nasıl bu şekilde kullanabiliyordu? Yarış yönetiminde ona kıyasla hangi alanlarda zorlandım?"
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Alex Albon, Williams FW45
"Neredeyse iki alan, iki taraf yarattım. Yarış tarafı ve yarış dışı taraf ama tabii ki hepsi bir arada."
"Antrenörümle oturdum, kendime bir menajer buldum, kendime bir sosyal medya sorumlusu buldum, kendime bir psikolog buldum."
"Gerçek bir ekibim olsun diye bir ağ kurdum. Görevlerinde belki en deneyimli olmayan ama benimle ölümüne mücadele edecek insanları seçtim."
"Bu insanlar bugüne kadar yanımda olan insanlar. Bir fırsat isteyen ama beni önemseyen insanlar."
"Red Bull'dan, durum ne kadar zor olursa olsun her zaman benim yanımda olan bir adam aldım. O benim menajerim ve ardından da en başından beri benimle birlikte olan antrenörüm oldu."
"Böylece kendi ağımı oluşturdum. İşin diğer tarafında sürüş işleri vardı ki aslında bunu yapmak çok zordu. Çünkü koltuğum olmadığı için araç kullanamıyordum."
"Simülatörde çok çalıştım, bu da bazı şeyleri biraz daha iyi anlamamı sağladı. Beni en iyi konuma getirecek, olabileceğim en iyi sürücü olmak için kendimi nasıl geliştirebilirim? Bunu yapacağım." dedi.
Albon'un yorumları, Taylandlı sürücünün mevcut Williams sözleşmesinden 'kurtulmaya' istekli olduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi ve ESPN, birkaç takımın 'onun durumunu izlediğini' bildirdi.
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