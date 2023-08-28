Albon: "En güçlü hafta sonumuzdu!"

Zandvoort'ta sansasyonel bir sıralama seansı geçiren ve yarışa dördüncü sıradan başlayan Albon için ilk turlarda her şey ters gitti.

Henüz startta Fernando Alonso'ya geçilen Albon, kısa süre sonra yağmur bastırdıktan sonra diğerlerinin aksine pite girmedi, hatta yağmur bitene kadar pistte kalmayı tercih etti -bu süreçte son sıralara kadar gerilemişti.

Bu tercihi sayesinde herkes yumuşak hamura dönerken kendisinden hızlı birçok aracın önünde kalmayı başaran Albon, 45 tur yumuşak hamurla gittikten sonra yarışı sekizinci sırada tamamladı ve Williams'a takımlar şampiyonası yedinciliği yolunda altın değerinde dört puan getirdi.

Yarışın ardındna konuşan Albon, "İnişli çıkışlı bir yarıştı, ilk birkaç turun ardından 'tamam, puan şansını kaybettik' diye düşünsem de kararlarımıza sadık kaldık."

"Evet, erkenden pite girip geçiş lastiklerini takabilirdik, ancak aldığımız kararı uygulamak ve kendimizi bir döngünün içinde bulmamak önemliydi."

"Olup bitenlerin ardından yumuşak hamurla çok uzun süre gitmemiz gerekti, sanırım 44 tur. İyi bir aracınız olmadığı sürece bu kadar uzun süre pistte kalamazsınız, neyse ki araç çok güçlüydü."

"Hem ön lastikleri, hem de arka lastikleri rahatça kontrol altında tutabildim, bu sayede orta hamura geçtikten sonra sıra kazanmaya başladım. Beşincilik, hatta dördüncülük mümkündü, ancak telsizden beş dakika içinde yağmur yağacağı söylendi ve içimden 'yine mi!' diye feryat ettim.

"Açıkçası altıncı bitiremediğimiz için biraz hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyorum ama yine de sekizinci olmayı başardık, bizim için harika bir sonuç. En güçlü hafta sonumuzdu."

"Hafta sonundan çıkarılacak pek çok olumlu sonuç var, ancak risk almamamızın ardından biraz şanssız olduğumuzu düşünüyorum."

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk turlarda pistte kalma kararıyla ilgili de konuşan Albon, "Bize bilgi verildiğinde yağmurun uzun sürmeyeceğini ve pek yoğunlaşmayacağını düşündük."

"Ancak burası tıpkı Tayland gibi, her yağmur yağdığında muson yağmuru etkisi yaratmakta. Tam anlamıyla inanılmaz, 10 saniye içinde her şey tersine dönüyor."

"Yağmur normalde biraz çiseleyerek gelir ve yavaş yavaş hızlanır. Burada ise durum 'ya hep, ya hiç' şeklindeydi, bir düğmeye basınca yağmurun yağması gibiydi."

"Durumu gözden geçireceğiz, ancak pist faktörünü dışarıda bırakmamalıyız. Singapur dışında hiçbir pistte muson havasıyla karşılaşmayacağız." dedi.

Alexander Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Erik Junius

Son olarak Williams'ın hafta sonu boyunca ne kadar güçlü olduğu sorulan Albon, "Bu hafta sonu Aston Martin ve Ferrari ile aynı seviyede olduğumuzu düşünüyorum."

"Biraz düşünelim, yumuşak hamurla gittiğimiz 45 tur boyunca önümüzdeki Aston Martin ve Ferrari'ye karşı çok az zaman kaybettik, üstelik lastiklerimiz çok daha eskiydi. Bu bizim gücümüzü gösteriyor."

"Dahası, pist üstünde bir Mercedes'i geçtik, elbette lastik avantajımız vardı ama bu pistte bir aracı geçebilmek için bir buçuk saniye civarı avantaja ihtiyacınız var."

"Yani evet, sonuçlar Monza'ya giderken bize büyük bir güven veriyor, aynı zamanda biraz da kafamı karıştırıyor. Bu hafta sonu işe yarayan birkaç ayar değişikliği yaptık, ama bu ayarlar sadece yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde işe yarıyor."

"Sanırım bu hafta sonundan bazı dersler çıkaracağız ve Monza'da neler olacağını göreceğiz." dedi.