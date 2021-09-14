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Albon: "Eğer Formula 1'e dönemeseydim, IndyCar'da yarışmayı tercih ederdim"

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Alex Albon, Formula 1’e geri dönüşünde başarılı olmasaydı 2022’de IndyCar’da yarışmayı tercih edeceğini söyledi.

Albon: "Eğer Formula 1'e dönemeseydim, IndyCar'da yarışmayı tercih ederdim"

Bu sezonu Red Bull’un test ve yedek sürücüsü olarak geçiren Taylandlı sürücünün, gelecek yıl Williams’ta George Russel’ın yerini alacağı açıklandı.

Gelecek yıl yarış koltuğuna geri oturmaktan mutlu olsa da, eğer Formula 1'e yarış koltuğuyla dönemezse, bir yılı daha kenarda geçirmeyi tercih etmeyeceğini söyledi.

Cumartesi günü Monza’da konuşan Albon, F1’e geri dönemeseydi, Amerika’ya taşınarak IndyCar veya Formula E'de yarışmayı seçebileceğini söyledi.

Albon, IndyCar’ın nasıl hissettirdiğini ve ne seçenekleri olduğunu değerlendirmek için geçtiğimiz ay Indianapolis’i ziyaret etti.

Bu sene Romain Grosjean ile anlaşma imzalayan IndyCar takım patronu Dale Coyne, Albon’un 2022 için kendisi ve diğer takımlar tarafından değerlendirildiğini açıkladı.

IndyCar gibi alternatif serileri gerçekten değerlendirip değerlendirilmediği sorulan Albon, “Evet değerlendirdim ve değerlendirmek zorundasınız.”

“F1’i düşünüyorsunuz ama Formula E de ihtimal dahilindeydi. F1 için istediğiniz kadar plan yapabilirsiniz ama eğer gerçekleşmezse elinizde hiçbir şey kalmayacak. Ya bu, ya da hiç diyerek hareket edemezsiniz.

“Bu yüzden bir B planı yapmak zorundaydım ve aklıma bu iki seri geldi. O sırada, Formula E’den çok IndyCar daha çok ilgimi çekmişti.”

“Indianapolis’e yarışları seyretmek üzere gittim ve hoşuma gitti. Tabii ki Romain’le de konuştum ve heyecan verici göründü. Fakat önceliğim her zaman F1 oldu.”

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with RWR Honda

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with RWR Honda

Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

“Bir diğer şey ise, F1 bekleyebiliyor. Çünkü diğer serilere göre kararlar daha geç veriliyor. Bu yüzden F1’de hâlâ koltuklar belirlenmemişken diğer seçenekleri açık tutarak denge sağlamak oldukça zordu."

Albon, F1’de yarışmayı özlediği için Red Bull’da perde arkasında çalışmanın kolay olmadığını ve önümüzdeki sezon Williams ile döneceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

“Bazı şeylerden çıkarım yaptığım, 2020’den ders aldığım ve neleri değiştirebileceğimi gördüğüm bir yıl oldu.”

“Aynı zamanda zorlu da bir yıldı. Kenarda izlemek hiçbir zaman eğlenceli değil. Fakat bu isteğimi daha da arttırdı ve geri döneceğim için kesinlikle heyecanlı ve minnettarım.”

Çeviri: Aybike Simay Erden

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