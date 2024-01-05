Albon: "Düşünülenin aksine Red Bull hep beni araçta rahat hissettirmeye çalıştı"

Albon, Formula 1'deki ilk sezonunda Verstappen'in yanında Red Bull'a terfi etti, çünkü Pierre Gasly Verstappen'e ayak uydurmakta zorlanıyordu ve Tayland asıllı İngiliz pilot başlangıçta Hollandalının yanında etkileyici bir performans sergiledi.

Ancak 2020'de takıma Sergio Perez getirildi ve Albon yedek pilot rolüne geçti.

Albon 2022'de Williams ile gride geri döndü ve o zamandan beri kendini geliştirdi, Red Bull takım patronu Christian Horner ise geçtiğimiz sezon gelişimini övdü.

Ancak Albon, Verstappen ile eşleşmekte zorlanmasına rağmen, Red Bull'un araçlarını Verstappen'in benzersiz sürüş tarzına uygun olarak inşa ettiği yönündeki düşünceleri reddetti.

Hollandalı, doğası gereği dengeli bir araç sürmeyi tercih etmek yerine, dengesiz bir araçtan alabildiği kadar çok şey alabiliyor.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing

Albon, Red Bull'un takımda geçirdiği süre boyunca kendisini geliştirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını da sözlerine ekledi.

Red Bull araçlarının Verstappen'in ihtiyaçlarına göre uyarlanıp uyarlanmadığı sorulduğunda Albon, Motorsport-Total'e şunları söyledi: "Aksine, [Red Bull] araçta daha rahat hissetmem için bana nasıl yardımcı olabileceklerini düşündü."

"McLaren'de Daniel [Ricciardo] gibi kariyerlerinde zor aşamalardan geçen diğer pilotlar araçta kendilerini rahat hissetmekte zorlandılar, biz de Red Bull'da rahat hissetmemi sağlamaya çalıştık."

"Bir şekilde bu işe yaramadı. Bugün sahip olduğum bilgiyle bunu başarabilirdim ama tabii ki geçmişe bakarak konuşmak kolay."

"Sonuç olarak, bu zorlu ayları ve yarış hafta sonlarını geçirmiş olmanın beni bu alanda daha da iyi ve odaklanmış hale getirdiğini, hangi geri bildirimleri vermem gerektiğini daha iyi anladığımı hissediyorum."