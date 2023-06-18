Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Williams'ın güncellenmiş FW45'iyle yarışan Albon, Cumartesi günkü değişken şartlarda çok iyiydi ve Q1'de 6. sırada alırken, Q2'de kuru zemin lastiğiyle en hızlı isim oldu.

Sıralama turlarının ikinci bölümüne kuru zemin lastiğiyle başlayan Taylandlı sürücü, bu stratejiyi deneyen neredeyse tek isimdi.

Diğer isimlerin geçiş lastiği kullandığı bu bölümü lider tamamlayarak son bölüme kalan ve performansıyla hayran bırakan Albon, seansın ardından şöyle dedi: "Çok mutluyum."

"Beni en çok mutlu eden şey iyi bir tempomuz olması. İlk seansta altıncı oldum ve araçtan memnundum. İkinci seansta kuru zemin lastiklerini kullandık. Aslında herkesin geçiş lastiğiyle sürüş yaptığını gördüğümde oldukça şaşırdım!"

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bunu başarmak ve zaman tablosunun tepesine çıkmak harikaydı."

"3. bölüm zordu çünkü hava aniden çok yağmurlu halde ve lastikleri doğru aralığa sokmak çok daha zorlaştı."

"Yağmur başladığında lastikler düzlüklerde çok fazla soğuyormuş gibi hissettiğim için biraz zorlandım."

"Sonrasında bir hata yaptım ve bundan ötürü epey hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Uzun arka düzlükten sonra son viraja girerken ön lastiklerin sıcaklığı düştü ve hepsi bu kadar."

"Döndüğümde ve Oscar'ın kaza yaptığını gördüğümde böyle biteceğini biliyordum. Tekrar dışarı çıktığımızda pistin çok ıslak olacağını biliyordum."

"Karışık duygular içindeyim ama yine de harika bir hafta sonu geçiriyoruz ve takım olarak doğru yönde ilerliyoruz."