Albon daha fazla podyum istiyor

Daha önce Albon'un podyuma çıkma şansına sahip olduğu bazı yarışlar vardı ama işler Taylandlı sürücünün istediği gibi gitmedi ve genç sürücü, Mugello'ya kadar hiç ilk üçe giremedi.

Ancak Mugello'da ilk kez podyuma çıkan genç sürücü, kariyerinin ilk podyumunu kazanarak güven yakalamış oldu.

Albon, bunun kendisi için önemli olduğunu ve sonuçtan memnun olduğunu söyledi

"Tabii ki mutluyum, tüm bunlar çok güzeldi. Şimdiye kadar zaten birkaç kez podyuma çıkma şansımız vardı ve tabii ki biraz daha erken olmasını isterdim. Ama yine de harika. Dürüst olmak gerekirse her şey tam zamanında oldu çünkü ortada çok fazla konuşma vardı."

"Spa ve Monza'da işler daha iyi gidiyordu, gelişmeye devam ediyorum, bu yüzden hak ettiğimiz sonuca ulaşmak gerçekten güzeldi. Tabii ki benim garajımda çalışan insanlar uzun zamandır podyuma sevinme fırsatına sahip değillerdi. Bu yüzden onlara böyle bir başarı vermek güzeldi."

"Bunun en iyi yarışlarımdan biri olduğunu söyleyebilirim. Bu araçla ilgili en zayıf noktam sıralama turları. Ancak RB16'ya getirdiğimiz güncellemeler sayesinde, Cumartesi günkü hislerim daha iyi hale geliyor, kendime daha fazla güvenerek sürüş yapabiliyorum ve aracı daha iyi anlıyorum. Bu da pazar günleri bana yardımcı oluyor ve Mugello'daki yarış gerçekten harika gitti."