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Albon: "Cuma günkü tempoyu yakalamakta zorlandık"

Williams pilotu Alex Albon, antrenmanların pozitif geçmesinin ardından, sıralama turlarında neden bu kadar geride kaldıklarını anlamıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Albon: "Cuma günkü tempoyu yakalamakta zorlandık"
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Bu hafta sonu yeni parçalarla yarışan Alex Albon, antrenman turlarında iyi bir tempo yakalamıştı ancak sıralama turlarında 18. sıradan öteye gidemedi.

Hayal kırıklığıyla geçen sıralama turlarının ardından konuşan Albon, özellikle lastikleri doğru aralığa getirmekte zorlandığını belirtti.

Taylandlı sürücü, "Bizim için kafa karıştırıcı ve sinir bozucu bir gündü."

"Sıralama turlarında eksik kaldığımız bir şeyler vardı ve önceki antrenman seanslarında sahip olduğumuz performansı bulmakta zorlandık."

Alex Albon, Williams FW44

Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu sezon gördüğümüz üzere lastikler inanılmaz derece hassaslar ve bu, buradaki sıcaklıkla birleştiğinde yol tutuş yakalamak çok zorlaşıyor."

"Bu gece verilere bir göz atacağız ve yarışta en güçlü şekilde döneceğiz." dedi.

Bu hafta sonu daha eski parçalarla yarışan Nicholas Latifi de bu yıl bir kez daha Albon'a geçildi ve 19. olabildi.

"Takım olarak olmayı istediğimiz yerde değiliz ama ilk seansta bulunduğum yere bakarsam, geldiğim noktadan memnunum."

"Tüm hafta sonu [ön tarafla aramda] çok büyük bir fark vardı ve ihtiyaç duyduğum hissi yakalamakta zorlandım. Bu yüzden şu anki hissi yakalayabilmek adına ilk seanstan itibaren doğru yönde değişiklikler yaptık."

"Şu an bile harika değil ve bence biraz daha fazlasını yapabilirdim. Fakat şu anda araçlar arasındaki farkları ve Alex'in aracındaki daha hızlı parçaları göz önüne alırsak, bulunduğum yerden memnunum."

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