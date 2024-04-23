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Formula 1 Çin GP

Albon, Croft'u 'sıkıcı ve yaşlı bir adam' olarak nitelendirdi

Alex Albon, Çin Grand Prix'sinin ardından Sky F1 yorumcusu David Croft'a şaka yollu 'sıkıcı yaşlı adam' diyerek Sky F1 pit alanı muhabiri Ted Kravitz'i şaşırttı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Alex Albon, Williams Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1, 2019'dan bu yana ilk kez Şanghay Uluslararası Pisti'ne geri döndü ve bu Albon'un ikinci Çin Grand Prix'si oldu. Ancak, ilk F1 sezonu olan 2019'un aksine, Albon bu sefer yarışta puan elde edemedi.

Albon, Çin Grand Prix'sine yarış hafta sonu için tasarladığı, siyah ve beyaz panda renklerine sahip, vizörün üstünde gözleri ve kulakları, altında ise gülümseyen bir ağzı olan özel panda temalı kaskıyla geldi.

Bu tasarım Kravitz'i ve F1 hayranlarının çoğunu etkiledi ve Kravitz bunu, Albon için oldukça 'sade' bir yarış hafta sonunun en önemli özelliği olarak değerlendirdi.

Kravitz 'Ted's Notebook' programı sırasında Albon'a, "Panda kaskına ne olacak? Bilmek istiyorum."

"Onu saklayacak mısın? Hafta sonunun en güzel şeyi panda kaskı." diye sordu.

Albon önce "doğrudan eBay'e" gideceği şakasını yaptı, ardından "Crofty [David Croft] bundan şikayetçi değil miydi?" diye sordu.

Sky F1'in baş yorumcusu olan Croft, geçmişte sürücülerin bir sezon boyunca kasklarını sık sık değiştirmelerinden hoşlanmadığını dile getirmiş ve tutarlılığın olmaması nedeniyle kokpitte onları tanımanın zaman zaman zorlaştığını düşünmüştü.

Kravitz, Albon'un sorusuna yanıt olarak, "Evet, öyleydi." 

"Nereden biliyorsun? Sana şahsen şikâyette bulundu mu?"

Kişisel bir şikayet yerine Albon, Kravitz'i ilk başta biraz şaşırtarak Croft'a atıfta bulunarak şakayla ekledi: "O sadece sıkıcı yaşlı bir adam."

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