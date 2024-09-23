Albon, Colapinto'nun ilk virajdaki hareketine yönelik eleştirisinde geri adım attı

Alex Albon, Formula 1 Singapur Grand Prix'sinin başlangıcında takım arkadaşı Franco Colapinto'nun ilk virajdaki hareketine ilişkin yaptığı sinirli telsiz mesajından geri adım attı.

Albon açılış virajlarının ardından takım telsizinden yaptığı açıklamada takım arkadaşının frenleme bölgesine çok geç girerek herkesin içine doğru bir hamle yaptığını söyledi.

Albon, telsizde "Franco daldı, ne yapıyor?" diyerek kızgınlığını ifade etmişti.

Ancak Albon, ilk virajdaki hareketin videosunu izledikten sonra olaylara dair yeni bir bakış açısı kazandı. Geç frenleme manevrasıyla Colapinto, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz ve Albon'u geçerek grid pozisyonundan üç sıra yukarı çıkmıştı.

Albon, dışarıya zorlanarak 15. sıraya düştü ve sorunun, takım arkadaşının yaptıklarından ziyade, virajı dönmek için yeterli alanın olmamasından kaynaklandığını düşündü.

Albon, "Dışarıdan nasıl göründüğünü bilmiyorum, ama sanırım kimsenin viraja dönmek için yeterli alanı yoktu."

“Bu yüzden herkes bir araya geldi ve birinci virajda düz gitmek zorunda kaldı. Ben dışarıdaydım ve bunun bedelini kaçış alanına çıkmak zorunda kalarak ödedim.”

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“Gerçekten eleştirilecek bir şey yok. Sadece virajın diğer tarafında olmam biraz talihsizdi."

“Biraz sinir bozucuydu. Ama bence tüm hafta sonu biraz sinir bozucuydu. İlk ona girmesi gereken bir araca sahip olmamıza rağmen bunu başaramadık.” dedi.

Colapinto ise, ilk viraj hareketinin neden bu kadar yaygara yarattığını bilmediğini ve hamlesiyle ilgili bir sorun görmediğini belirtti. Colapinto, apex noktasına ulaştığını ve kimseyi dışarı zorlamadığını söyledi.

Albon'un “içeri dalma” eleştirisi sorulduğunda Arjantinli şunları söyledi: “Bilmiyorum. Sadece yanımdaki Tsunoda'yı gördüm.

“Bir boşluk vardı ve köşeden içeri girdim. Sağımda kimse yoktu ve sağda beyaz çizgiye kadar boşluk bıraktım ve orada kimse yoktu. Yani, bilmiyorum. Henüz tekrarını görmedim.”

Albon, yarışın ilerleyen bölümlerinde soğutma sorunu nedeniyle yarışı tamamlayamazken, Colapinto 11. sırada yarışı bitirdi. Colapinto, günün strateji açısından kilit noktanın erken pit stopla öne geçmek olduğunu ve daha iyi bir stratejiyle Sergio Perez'in önünde bitirebileceğini söyledi.

Colapinto, “Sadece bunu biraz daha iyi savunmamız ve bu hataların tekrarlanmasına izin vermememiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Çünkü sadece bir tur geç pit stop yaparak puan sıralamasındaki yerimizi kaybettik. Ama olan oldu. Birlikte kazanıyoruz ve birlikte kaybediyoruz.”