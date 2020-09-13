Albon: "Çok zorlu bir yarıştı"

Racing Point pilotu Lance Stroll'ün yaptığı kazadan sonra çıkan kırmızı bayrak ile beraber podyum savaşının önemli bir parçası olan Albon, 51. turda üçüncü sırada bulunan Ricciardo'yu ilk viraja gelinirken dışarıdan yaptığı atakla beraber geride bıraktı.

Daha sonrasında öndeki Valtteri Bottas ile beraber arayı kapatmış olsa da, Fin pilotun arayı açması ile beraber Albon yarışı beşinci sırada tamamladı.

Yarış hakkında konuşan Albon şunları söyledi: "Çok iyi bir yarıştı, buraya gelmek çok uzun sürdü, ancak zorlandığımız yarışlardan da biriydi. Çok fazla uğraşmamız gerekti. Ancak çok mutluyum, nefes alabildiğimi hissedebiliyorum, burada olmak çok güzel."

"Yarışın daha kötü olmasını bekliyordum, ancak iki tane kırmızı bayrağın çıkması bize yardımcı oldu, özellikle ikinci sektördeki hızlı viraj kompleksinde vücudumda adrenalinden başka bir şey salgılanmıyordu, bu yüzden gayet mutluyum."

Renault pilotu Ricciardo, Güvenlik Aracı periyodunun hemen sonrasında atak yapıp Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ı geride bırakmış olsa da Bottas, bir sonraki turda yerini geri almayı başardı ve daha sonrasında Avustralyalı pilot, Albon'a da geçilerek dördüncü oldu.

Ricciardo ile olan mücadelesi hakkında sorulan soruyu cevaplayan Albon şunları söyledi: "Çok iyiydi. İyi bir kalkış yapamadık, bu yüzden geçişlerin çoğunu pist üzerinde yapmam gerekmiş olsa da aracımız frenlemelerde çok iyiydi."

"En başından itibaren böyle geçişler yapabileceğimizi biliyorduk ve aracı sürmek de çok eğlenceli."