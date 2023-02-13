Albon: "Çin'in takvimden çıkması pilotlar için bir avantaj"
Alex Albon, Çin'in F1 takviminden çıkarılmasının neden olduğu sezon içi boşluğu 'aracı daha iyi anlamak' için bir fırsat olarak kullanmayı umuyor.
Sezonun üçüncü yarışı 2 Nisan'da Melbourne'da gerçekleşecek ve Çin'in iki hafta sonra onu takip etmesi bekleniyordu. Ancak devam eden Covid-19 endişeleri üzerine, yarış takvimden çıktı.
Bu da sezonun aynı ayın sonunda Azerbaycan'da devam edeceği anlamına geliyor ki, bu Ağustos'taki yaz arasına kadar olan en büyük boşluk.
Bu sezon Williams adına yarışacak olan Albon, bu arayı araç hakkında daha fazla bilgi edinmek ve geliştirmeler yapmak için kullanmayı umuyor.
Williams araç lansmanında Albon, şunları söyledi: "Nereleri geliştirmemiz gerektiğini keşfedebilir ve parçalar üretmeye başlayabiliriz."
"Sezon öncesi testlerde piste çıkmadan önce, üç ya da dört ayımızı kokpitten uzakta geçiriyoruz, bu yüzden asıl önemli olan aracı daha iyi anlamak için zamanımızın olması."
"Özellikle yılın başında, dünyanın dört bir yanına uçarken ve takım olarak fabrikada çok fazla bulunmazken; bu arayı Bahreyn'den Melbourne'a kadar aracın hangi noktada olduğunu görmek ve etkili bir şekilde aracı anlamak için kullanabiliriz."
"Sezon, Bahreyn'de hemen başlayacak ama bu size perde arkasında işlere odaklanmanız için biraz daha fazla zaman verecek."
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