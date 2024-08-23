Albon: "Carlos'un Ferrari'deki deneyimi bize katkı sağlayacak"
Alex Albon, Carlos Sainz'ın Williams'a katılıması ile nasıl bir etki yaratacağını değerlendirdi.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Williams pilotu Alex Albon, 2025 sezonunda Carlos Sainz’in takıma katılmasının ardından oluşacak yeni dinamikleri değerlendirdi.
Albon konu ile ilgili şunları söyledi: "Carlos'un takımımıza katılması kesinlikle büyük bir artı. Onun tecrübesi ve üst düzey takımlarda edindiği bilgi birikimi, Williams’a yeni bir bakış açısı getirecek."
"Özellikle Ferrari'de geçirdiği süre boyunca elde ettiği geri bildirimler, aracımızın zayıf noktalarını belirlemek için büyük bir fırsat olacak."
"Üç yıldır Williams için yarışıyorum ve alıştığım bazı şeyler var. Bu yüzden dışarıdan bir gözün katkısı çok değerli."
"Tabii ki Carlos ile birlikte çalışmak benim için de yeni bir meydan okuma olacak ancak bu tür rekabetleri seviyorum. Onunla birlikte çok şey öğrenebiliriz ve takım olarak daha da güçlenebiliriz."
"Carlos'un bize katacağı deneyim ve geri bildirimler, sadece aracın performansı hakkında değil aynı zamanda sürüş stilleri konusunda da bize çok şey katacak."
"Gelecek sezon her iki aracımızla da puan potasında olmayı hedefliyoruz. Bu süreçte Carlos'un katkıları çok önemli olacak."
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