Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Hafta sonu hakkında konuşan Albon şunları söyledi: "Gayet iyi bir hafta sonu geçirdik, bu hafta sonundan çıkardığımız artılar kesinlikle bulunmakta."

"Dürüst olmak gerekirse araç, ilk antrenman seansından itibaren çok iyi hissettirdi ve o andan itibaren tamamıyla geliştik. Bir şeyi çok fazla kovalamamız gerekmiş gibi hissetmedik. Ayarları yaparken durum gayet iyiydi, bu yüzden sıralamalara geldiğimizde çok da büyük bir sürpriz yaşamadık."

"Bana göre en iyi turum, ikinci sıralama seansında attığım turdu ve üçüncü seanstaki yol tutuş biraz daha iyi olsa da, son turumda ilk virajda hata yaptım ve hava koridorlarını iyi kullanamadım. Buradaki en önemli olay, bu hava koridorlarını doğru yerlerde yakalamak ve bu fırsatı kaçırdım."

"Araç ise gayet iyiydi, orta hızlı virajlara girerken daha akıcı bir hissiyata sahip ve bu da eskisine göre daha çok özgüvenli olmama neden oluyor. Bu durum, garajın bana ait olan tarafında uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir şeydi ve şurası kesin ki, doğru yöne doğru ilerliyoruz."

"Olduğum yerden de gayet memnunum, ancak geliştirmek için her zaman bir şey bulunabilir. Tabii ki de daha fazlasını istiyorum ve geliştirmek için daha çok çalışacağız. Ancak doğru yöne gidiyoruz, bu da önemli bir şey.

Albon yarınki yarışa yumuşak hamurla başlayacak ve takım arkadaşı Verstappen'in orta hamurla başlaması ile beraber Red Bull takım patronu Horner, Albon'un stratejisinin biraz daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Bu konuda yorum yapan Taylandlı pilot ise şunları söyledi: "Öncelikle her zaman bir yağmurlu yarış ihtimali olduğunu görebiliriz. Buradaki lastik kullanımı gayet fazla, yüksek yüke sahip bir pistteyiz ve yumuşak lastikle işler biraz karmaşık olabiliyor."

"Bu da strateji için farklı opsiyonlar oluşmasına neden oluyor. Barcelona gibi, C1 lastiğinin çok da iyi olmadığı bir durum burada söz konusu değil. Burada, lastiklerin hiçbiri kötü bir his vermiyor, bu yüzden nasıl olacağını göreceğiz."

"Bence buradaki ana durum Renault'nun çok ciddi bir düzlük hızı olması. Onlar, geçilmesi en kolay şey değiller. Düşük yere basma konfigürasyonuna sahipler, bu yüzden neler olacak göreceğiz."

"Geçen sene hatırladığım kadarıyla Renault'ları geçmek o kadar da kolay değildi. Yarın için de bir istisna oluşacağını düşünmüyorum."