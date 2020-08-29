Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Yarış:
07 Saat
:
38 Dakika
:
05 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

paylaşım
yorumlar
Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
Ekleyen:
, Editör

Avusturya'daki sıralamalarda aldığı dördüncülükten bu yana en iyi sonucunu elde eden Red Bull pilotu Alex Albon, aracında daha iyi bir his yakalamak için getirilen güncellemelerin çalıştığını ve iyi bir tempo yakaladığını söyledi.

Hafta sonu hakkında konuşan Albon şunları söyledi: "Gayet iyi bir hafta sonu geçirdik, bu hafta sonundan çıkardığımız artılar kesinlikle bulunmakta."

"Dürüst olmak gerekirse araç, ilk antrenman seansından itibaren çok iyi hissettirdi ve o andan itibaren tamamıyla geliştik. Bir şeyi çok fazla kovalamamız gerekmiş gibi hissetmedik. Ayarları yaparken durum gayet iyiydi, bu yüzden sıralamalara geldiğimizde çok da büyük bir sürpriz yaşamadık."

"Bana göre en iyi turum, ikinci sıralama seansında attığım turdu ve üçüncü seanstaki yol tutuş biraz daha iyi olsa da, son turumda ilk virajda hata yaptım ve hava koridorlarını iyi kullanamadım. Buradaki en önemli olay, bu hava koridorlarını doğru yerlerde yakalamak ve bu fırsatı kaçırdım."

"Araç ise gayet iyiydi, orta hızlı virajlara girerken daha akıcı bir hissiyata sahip ve bu da eskisine göre daha çok özgüvenli olmama neden oluyor. Bu durum, garajın bana ait olan tarafında uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir şeydi ve şurası kesin ki, doğru yöne doğru ilerliyoruz."

"Olduğum yerden de gayet memnunum, ancak geliştirmek için her zaman bir şey bulunabilir. Tabii ki de daha fazlasını istiyorum ve geliştirmek için daha çok çalışacağız. Ancak doğru yöne gidiyoruz, bu da önemli bir şey.

Albon yarınki yarışa yumuşak hamurla başlayacak ve takım arkadaşı Verstappen'in orta hamurla başlaması ile beraber Red Bull takım patronu Horner, Albon'un stratejisinin biraz daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Bu konuda yorum yapan Taylandlı pilot ise şunları söyledi: "Öncelikle her zaman bir yağmurlu yarış ihtimali olduğunu görebiliriz. Buradaki lastik kullanımı gayet fazla, yüksek yüke sahip bir pistteyiz ve yumuşak lastikle işler biraz karmaşık olabiliyor."

"Bu da strateji için farklı opsiyonlar oluşmasına neden oluyor. Barcelona gibi, C1 lastiğinin çok da iyi olmadığı bir durum burada söz konusu değil. Burada, lastiklerin hiçbiri kötü bir his vermiyor, bu yüzden nasıl olacağını göreceğiz."

"Bence buradaki ana durum Renault'nun çok ciddi bir düzlük hızı olması. Onlar, geçilmesi en kolay şey değiller. Düşük yere basma konfigürasyonuna sahipler, bu yüzden neler olacak göreceğiz."

"Geçen sene hatırladığım kadarıyla Renault'ları geçmek o kadar da kolay değildi. Yarın için de bir istisna oluşacağını düşünmüyorum."

 

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Önceki haber

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Sonraki haber

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Alt-etkinlik QU
Pilotlar Alexander Albon
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
Formula 1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"

Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”

Wolff: "Hamilton'ın lastik hayali fiziksel açıdan imkansız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın lastik hayali fiziksel açıdan imkansız"

Leclerc: "İkinci bölüme kalmak büyük bir sürprizdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "İkinci bölüme kalmak büyük bir sürprizdi"

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

2
Formula 1

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"

3
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

4
Formula 1

Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"

5
Formula 1

Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"
F1

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
F1

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"
F1

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor
F1

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor

Son Videolar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.