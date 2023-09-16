Albon: "Burası sorun yaşamak isteyeceğiniz son pistlerden birisi"
Williams pilotu Alex Albon, yaşadıkları sorun nedeniyle kaybettikleri zamandan memnun değil.
Alex Albon, pozitif geçen birkaç yarışın ardından Singapur'a istediği gibi başlayamadı. İkinci antrenmanda güç kaybı yaşayan Taylandlı sürücü, her turun önemli olduğu pistte sadece beş tur atabildi ve günü son sırada kapattı.
Albon bunun kendisi için iyi bir haber olmadığını kabul ediyor ancak hafta sonunun kalan kısmı için pozitif kalmaya çalışıyor.
Albon, "Sorunun batarya ile ilgili olduğunu düşünüyoruz; tura başladım ve kendimi gayet iyi hissettim fakat sonrasında düzlükte güç kaybı başladı."
"Sanırım sorunu biliyoruz, bu yüzden düzeltmek çok uzun sürmemeli."
"Yine de burada mümkün olduğunca çok kilometre yapmak istiyorsunuz çünkü burası güven gerektiren bir pist."
"Bu sorun dışında aracın geri kalanı iyi bir izlenim bıraktı."
"Herhangi bir cezayla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Ancak her şeyin dikkatlice kontrol edilmesi gerekiyor."
Alex Albon, Williams FW45
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Aracın burada çok ısındığını ve pistte çalışmak için fazla zamanımızın olmadığını göz önünde bulundurursak, yarın kısmen sezgilerimize güvenmemiz gerekecek."
"Yine de 3. antrenman seansına düzgün şekilde hazırlanmak için zamanımız olmalı."
Logan Sargeant ise ancak 19. olabildi.
"İkinci seans ilkine göre çok daha iyiydi, bu yüzden ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyorum."
"Yumuşak lastikle yarı iyi bir tur attım ama son virajda tur zamanına mâl olan bir hata yaptım fakat yine de bugünden çok şey öğrendik."
"Yarın bana yardımcı olacak birkaç farklı parçamız olacak."
"Takım olarak, son birkaç yarışta karşılaşmadığımız zorlukları hissedeceğimiz zorlu bir hafta sonu olacağını biliyorduk."
"Sadece bunların üstesinden gelmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor."
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