Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"
Williams pilotu Alex Albon, 2023 Formula 1 sezonunda sadece bir fırsatı kaçırdığını düşünüyor.
Williams pilotu Alex Albon, 2023 sezonunun hiç şüphesiz yıldızlarından birisiydi. Yıl boyunca iyi performans sergileyen Taylandlı sürücü, Williams'ın elde ettiği tüm puanları toplayan isimdi.
Albon, 22 Grand Prix'lik sezonda yedi kez pazar günü, bir kez de cumartesi sprint yarışında puan almayı başardı.
Williams pilotu geçen sezon puan kazanma fırsatlarını en iyi şekilde kullandığını düşünüyor. Taylandlı sürücüye göre sadece bir kez puan kazanma fırsatını kaçırdı.
Albon şöyle konuştu: "Takımla başardıklarımızdan dolayı çok gururluyum."
"Puan aldığımız yarışları düşünüyorum da, 'ah, bu güzeldi' dediğimiz sorunsuz bir yarışımız hiç olmadı."
"Her hafta sonuna puan kazanma şansımız olduğunu hissederek geldik. Fakat öyle bile olsa yarış hızımız her zaman o kadar iyi olmadı. Buna rağmen puanlarla ayrıldık."
"Sanırım Melbourne puan kazanma fırsatını kaçırdığımı hissettiğim tek yarıştı. Ancak bu yıl yaptığımız diğer tüm yarışlarda, eğer fırsat varsa bunu değerlendirdik. Bence rakiplerimize karşı en büyük farkımız da bu oldu."
Albon ve takım arkadaşı Logan Sargeant Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında sırasıyla beşinci ve altıncı oldular fakat seçtikleri ayarlar nedeniyle pazar günü ancak 12. ve 16. olabildiler.
Albon, "Aracımız kağıt üzerinde beşinci ve altıncı değil, belki dokuzuncu ve onuncuydu. Muhtemelen Cumartesi için Pazar temposundan çok fazla ödün verdik."
"Pazar günü yarışa başladığımda üç tur içinde lastiklerim aşırı ısınmaya başladı."
"Bunun dışında bu yıl geçen yıla göre çok daha iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Alex Albon, Williams Racing
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