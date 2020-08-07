Albon: "Bu hafta sonu orta lastik, yumuşak lastikten daha hızlı"

Pirelli, bu hafta sonu için C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı ancak genel olarak yumuşak lastiklerin çok fazla aşındığı görülebiliyordu.

Albon, ilk onun dışında kaldığı seansın ardından şöyle dedi: "Aracı henüz ihtiyaç duyduğum şekilde çalıştıramadım. Ama gelişim kaydediyoruz. Hızlı rakiplerimiz var ve yarın gelişmek için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Bu hafta sonu daha yumuşak lastikler var ancak bana göre en iyi seçim değil. Bu lastikler bu pist için çok yumuşak. Diğerlerinin ne söyleyeceğini merak ediyorum. Bugün orta lastiğin hızı, yumuşak lastikten daha iyiydi."

"Sıralama turlarında bizi neyin beklediğini görmek istiyorum. Belki de çoğu pilot sıralama turlarında orta lastikle turlamayı seçebilir."

"Bugüne bakarsanız herkes genel anlamda orta lastikle çalışıyordu. Ama şöyle bir sorunumuz var; bu hafta sonu için yeterli sayıda orta ve sert lastiğimiz yok. Bu yüzden stratejik olarak sıkışıp kaldık."

"Yani Q1, Q2 ve Q3'te doğru zamanda doğru lastiğe sahip olmak önemli olacak."

Renault sürücülerinin hızı sorulduğunda Albon, "Geçen hafta hızlıydılar ve iyi bir yarış hızına sahipler. Sıralama turlarında bizi neyin beklediğini görelim. henüz kartların çoğunu görmedik." dedi.