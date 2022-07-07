Albon, Britanya'daki kazaya rağmen Avusturya'da da güncellemelere sahip olacak

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Britanya Grand Prix'sinin startında yaşanan çok araçlı kazaya karışan pilotlardan biri de Alexander Albon'du. Sebastian Vettel, startta Albon'a arkadan çarpmıştı. Albon, bu temasın ardından pit duvarına sert bir şekilde çarpmış ve tedbir amaçlı Coventry Hastanesine götürülmüştü. Albon, pazar akşamı hastaneden taburcu edilmişti ve sağlık durumu iyiydi.

Britanya'daki kazadan sonra, Williams'ın Silverstone için getirdiği güncellemelerin hemen bir hafta sonraki yarış olan Avusturya için hazır olup olmayacağı konusunda soru işaretleri vardı.

Ancak Williams'tan Dave Robson, kazada hasar alan parçaları tamir ettiklerini ya da yeni parçalarla değiştirebildiklerini söyledi. Yani Albon, Avusturya GP'de de yeni parçalarla yarışabilecek.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Robson,"Alex'in aracının geçtiğimiz hafta sonu hasar almasının ardından, direkt olarak bir sprint hafta sonuna gelmek lojistik açısından zor."

"Kazaya rağmen, Alex'in aracındaki parçaların çoğunu tamir edebildik ya da yenileri ile değiştirebildik. Yani Avusturya GP'nin 1. antrenman seansında yeni parçaları anlamaya devam edebileceğiz."

"Bir sprint hafta sonunda, araç Kapalı Park'a girmeden önce değişiklikler yapabilmeniz için çok az zaman var. Yani eğer performansımızı zorlamaya devam etmek istiyorsak, 1. antrenman seansına girerken cesur olmamız gerekecek." dedi.

Albon, güncellemeleri bu hafta sonu da kullanılabilecek duruma getirdikleri için takımını övdü. Taylandlı pilot, bu hafta sonu yeni parçaları anlama konusunda iyi bir gelişim kaydedebilmeyi umuyor.

Albon, ilk turdaki kazanın ardından bir yarış mesafesi kadar bilgi ve veri kaçırdı. Buna ek olarak, Britanya GP'de 1. antrenman turlarında ve sıralama seanslarında yağmur olması da yeni parçalarla veri toplamayı zorlaştırdı.

Konu hakkında konuşan Albon, şunları söyledi: "Yeni güncellemeleri gerçek bir şekilde test edememiş olmamız elbette beni hayal kırıklığına uğrattı. Ancak Avusturya'yı dört gözle bekliyorum. Takımın yeni parçaları onarmak için sıkı çalıştığını biliyorum. Yeni parçaları daha da test ederek yeni veriler toplamaya hazır olacağız."

"Sprint hafta sonu antrenman yapabileceğimiz zamanı kısıtlıyor ama piste çıkarak araçla neler yapabileceğimizi görmek güzel olacak."

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images