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Albon, Britanya GP'de çıkan güvenlik aracı sonrası epey heyecanlanmış

Alex Albon, Britanya GP'sinde güvenlik aracının ardından yarışın yeniden başlaması öncesinde bir atak beklediği için heyecanlandığını itiraf ediyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Sekizinci sıradan start alan Williams pilotu, uzun bir ilk stint atan pilotlar arasındaydı ve Kevin Magnussen'in güvenlik aracı periyoduna sebep olmasının ardından o esnada pite girebildi. 

Yarış yeniden başladığında Albon dokuzuncu sıradaydı. 

Albon, Carlos Sainz'i geçmeyi başardı ve kapanış turlarında Fernando Alonso'yu zorlarken aynı zamanda Charles Leclerc'e de savunma yaptı. 

Sekizinci sıraya yükselmeden önce Albon, Britanya GP hafta sonunun üç antrenman seansında da ilk üçte yer alarak FW45'in Silverstone'da çok rekabetçi olduğunu gösterdi.

Albon, "Harika bir hafta sonuydu."

"Bu hafta sonu aracın sahip olduğu hızı düşündüğünüzde, sekizincilik sanki çok kötü bir sonuçmuş gibi geliyor."

"Arkamızda Fernando ve Checo [Perez] varken yarışın biraz daha zor geçmesini bekliyorduk. Başlangıçta biraz zorlandık. Aslında Porsche'lerin [destek yarışı] bizden önce pistte olmalarından biraz etkilendik."

"Sebebi bu muydu bilmiyorum ama başlangıçta pek yol tutuşum yoktu. Sonra yarışın büyük bölümünde iyiydik, aslında aracın hissiyatı oldukça iyiydi."

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Albon güvenlik aracı esnasında şanslı olduğunu kabul etti: "Güvenlik aracının mükemmel bir zamanda çıktığını söylemeliyim."

"Bu yüzden pite girdik ve açıkçası yarış yeniden başladığında epey heyecanlıydım. Ve evet, sanırım Ferrariler daha sert bir lastik takmışlardı."

"Carlos'u geçmeyi başardım ama sonra benim için zorlu bir yarış oldu. Fernando'dan daha iyi bir tempom vardı, bu biraz sürpriz oldu. Ama sonlara doğru Charles oldukça hızlıydı."

"Yani bir ileri bir geri yarışı oldu, çok fazla mücadele vardı. Bu yüzden yarışın bir tur daha sürmesini istemezdim."

Fazladan bir turun ne anlama gelebileceği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bence Charles geçebilirdi. Eğer bir tur olsaydı Charles beni geçerdi, eğer iki tur olsaydı Charles ikimizi de geçerdi. Ben de Fernando'yu geçerdim. Benim teorim bu!"

Albon, takımın aracın Silverstone'da diğer pistlere göre daha rekabetçi olmasını beklediğini ancak genel formunun sürpriz olduğunu kabul etti.

"Bence takım olarak iniş ve çıkışlarımızı tahmin etmek oldukça kolay."

"McLaren'in bu hafta sonu hızını tahmin edip edemeyeceğini bilmiyorum, ama bence biz tahmin edebiliriz."

"Biraz daha düşük yere basma kuvvetinin ve çok fazla tam gaz gidilen bölümlere sahip pistlerin bizim için uygun olduğu açık."

"Bu yüzden pistin ısınmaması da önemli. Bugün yarışın sonunda pist sıcaklığı düşüyordu, bu da bizi biraz daha rekabetçi yaptı."

"Ayrıca çok fazla frenleme yok, ne kadar az frenleme bölgesi olursa bizim için o kadar iyi. Yani Silverstone bu açıdan harika."

Albon'un Silverstone'da elde ettiği puanlar Williams'ı şampiyonada Haas ile aynı puanda yedinci sıraya yükseltti. 

Albon, "Bu yıl kesinlikle daha hızlı bir aracımız var ve bu yeni paket de her şeyi bir seviye yukarı taşıdı. Ancak Macaristan'a puan beklentisiyle gitmeyeceğiz."

"Her zaman iyi ve kötü olduğumuz pistlerimiz olacak, Spa ve Monza hâlâ odak noktamız."

"Yani çok iyi bir yerdeyiz ancak her zaman puan alamayız. Bu nedenle bu yıl puan alabileceğimiz birkaç yarışta yedinci sırada kalmak için avantajlı olduğumuzdan emin olmamız gerekecek."

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