Albon, Britanya GP kazasının ardından hastaneye götürüldü

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Silverstone'da gerçekleştirilen 52 turluk Britanya GP, George Russell, Pierre Gasly ve Zhou Guanyu'nun dahil olduğu ilk tur kazasının ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Alfa Romeo pilotu Zhou, Abbey'de takla atarak çakılların üzerinde sürüklendi ve bariyerlerin üzerinden geçerek, çit ile lastik bariyerler arasına sıkıştı.

Zhou, kazanın ardından kontrol için tıbbi merkeze götürüldü ve Alfa Romeo, bilincinin açık olduğunu ve vücudunda herhangi bir kırık olmadığını doğruladı.

Arkada ise Albon, Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'in temasıyla spin atarak Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon ile çarpıştı ve aracına ciddi hasar aldı.

Aracından çıktığında yara almamış gibi görünen Albon, kontroller için tıbbı merkeze götürüldü. Şimdi ise FIA ve Williams tarafından daha fazla kontrol için Coventry Hastanesine transfer edildiği açıklandı.

FIA şu açıklamayı yaptı: "Yarışın startındaki kazaya dahil olan iki pilotun kontrolü tıbbi merkezde yapıldı."

"Ciddi bir yaralanma yoktu. 24 numaralı aracın pilotu (Zhou) tıbbi merkezde müşahede altında."

"23 numaralı aracın pilotu (Albon), tedbir amaçlı kontroller için helikopter ile Coventry Hastanesi'ne transfer edilecek. 63 numaralı aracın pilotu (Russell) tıbbi çalışanlar tarafından kontrol edildi ve iyi olduğu belirlendi."

Marshals and medics assist Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams daha sonra sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Alex, tedbir amaçlı kontroller için helikopter ile Coventry Hastanesi'ne transfer edildi. Uygun olduğunda yeniden bilgilendirme yapacağız."

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "Zhou Guanyu tıbbi merkezde kontrollerden geçti. Ciddi bir yaralanma görülmedi. Tıbbi merkezde müşahede altında tutulmaya devam ediyor."

Russell, Gasly ile temasının ardından sol arka lastiği patlayan aracıyla tekrar yarışa devam edemedi çünkü aracının kamyona yüklenmesi, dışarıdan yardım aldığı için yarışa devam etmesine izin verilmeyeceği anlamına geliyordu.

İngiliz pilot daha sonra, kazanın ardından görevlilerden aracını bırakmalarını istediğini söyledi.