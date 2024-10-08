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Formula 1

Albon: "Bortoleto'nun Sauber'e katılma olasılığı yüksek, ama Colapinto bunu bozabilir"

Alex Albon'a göre, 2025 sezonunda Sauber takımına kimin katılacağı konusunda sıkı bir mücadele olacak.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Franco Colapinto, Williams Racing, walks down the pit lane

Franco Colapinto, Williams Racing, walks down the pit lane

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

F1 2025 gridi için şu anda iki boş koltuk mevcut. Bunlardan biri VCARB'da, diğeri ise Audi works takımına dönüşmeden önceki son sezonuna giren Sauber'de yer alıyor.

Valtteri Bottas'ın Sauber ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı iddialarını reddetmesi, şu anda McLaren sürücü programında yer alan F2 Şampiyonası lideri Gabriel Bortoleto'nun Audi F1 şefi Mattia Binotto'nun listesinde yer aldığı spekülasyonlarını güçlendirdi.

Ancak Williams pilotu Albon, Logan Sargeant'ın yerine gelen Colapinto'nun da bu rekabet içinde yer aldığını söylüyor.

Motorsport.com'un Brezilya edisyonu tarafından Bortoleto'nun F1 2025 gridinde yer alıp almayacağı sorusuna Albon şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum ama bu konuda sıkı bir mücadele olacak."

"Franco'nun da bu mücadeleye dahil olacağını düşünüyorum."

Gabriel Bortoleto, McLaren junior driver

Gabriel Bortoleto, McLaren junior driver

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Gördüğüm kadarıyla bu gerçekleşiyor gibiydi, ama sürece pek hakim değilim. Sizler padoktaki konuşmaları daha iyi biliyorsunuz."

Sargeant, Williams ile yer aldığı 36 yarışta takıma sadece 1 puan getirebildi. Ancak Colapinto, Azerbaycan Grand Prix'sini sekizinci sırada bitirerek şimdiden 4 puana ulaştı.

Albon, "Colapinto çok hızlı ve çok rahat bir pilot."

"F1'e yeni yükselmiş pilotların çoğu oldukça gergin olur, ama o böyle hissetmiyor gibi görünüyor."

"Geldiği andan beri oldukça zorlu olan pistlerde hızını gösterdi." dedi.

Williams, Colapinto'yu Audi F1 dönemine taşıyacak bir anlaşma yapmak için Sauber ile görüştüklerini doğruladı.

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