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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Birkaç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"

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Albon: "Birkaç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"
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, Editör

Red Bull pilotu Alex Albon, eğer birkaç tur daha olsaydı Lewis Hamilton'ı geçebileceğini düşünüyor.

Yarışa Mercedes pilotlarını stratejik açıdan zorlama umuduyla başlayan Red Bull pilotu Alex Albon, ilk turlarda McLaren pilotu Lando Norris'in arkasında kalmasının ardından rakibini pist üstünde geçmeyi başardı ve ardından kalan bölümde yerini koruyarak dördüncü oldu.

Albon son turlarda çok iyi bir tempo yakaladı ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton'la farkı kapattı.

Son turda ikili arasındaki fark 2 saniyenin altına inerken, Albon geçiş şansı yakalayamayınca dördüncü oldu.

Ancak Taylandlı sürücü, geleceği için kritik bir dönemde önemli bir sonuç elde etmiş oldu.

Yarışın ardından konuşan Albon, "Evet, açıkçası harika bir sonuç oldu. Tüm hafta sonu çok iyi geçti ve birkaç tur daha olsa -Lewis'i- geçebilirdik ama bu çok zordu."

"Sert lastiklerle attığımız bölümün başında biraz zorlandım. Çocukların hızlı gittiğini düşündüm ve onlarla kaç tur atmamız gerektiğini öğrendiğimde, itiraf etmeliyim ki, biraz fazla güvende sürdüm ve sonunda elimde çok fazla tempo kalmıştı."

"Ama sonunda benim için iyi bir hafta sonu ve tabii ki iyi bir andı." dedi.

Albon'un gelecek yıl ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Bu konu hakkındaki düşüncesi sorulduğunda Albon, "Doğrusu bilmiyorum, kendi açımdan her şey iyi bir hafta sonu geçirmekle ilgiliydi. Şimdi eve gideceğim, ailemle birlikte Noel'i kutlayacağım ve sonrasında neler olacak göreceğiz." yanıtını verdi.

Albon, koltuğunu korumak için elinden geleni yaptığını da düşünüyor.

Albon, "Performans açısından en iyi hafta sonum olduğunu hissediyorum."

“Fabrikadaki ve buradaki çocuklardan büyük destek aldım ve bunun için teşekkür etmek istiyorum. Vazgeçmedik, çözümler bulmaya çalıştık, araçta rahat hissetmem için elimizden geleni yaptı. Çünkü bu, sürmesi zor bir araç."

"Ama zorlamaya devam edip, en iyi sonucu almaya çalıştım ve tabii ki bunu tüm bu baskıya rağmen yaptım, bu açıdan kendimle gurur duyuyorum ve yılı iyi şekilde kapattığımı düşünüyorum."

"Yeterli olup olmadığını söylemek bana düşmez. Ama elbette, her şeyi yapmış gibi hissediyorum. Kararı ise başkalarına bırakıyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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