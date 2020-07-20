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Formula 1 / Son dakika

Albon beşincilikten çok memnun

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Albon beşincilikten çok memnun
Ekleyen:
, Editör
20 Tem 2020 07:29

Red Bull pilotu Alex Albon, elde ettiği beşinciliğin ardından çok mutlu olduğunu ve bunu beklemediğini söyledi.

Red Bull pilotu Alex Albon, sıralama turlarında ikinci bölümde elenip hayal kırıklığı yaşadığı Macaristan'da harika bir yükseliş gerçekleştirdi ve beşinci sırada finiş gördü.

Albon, Red Bull'un grid pozisyonunu kurutması nedeniyle inceleme altındaydı ancak o olaydan ceza çıkmadı.

Cumartesi gününün ardından yoğun eleştiriler alan Albon, ilk beş içinde tamamladığı yarışın ardından çok mutluydu.

Takım arkadaşının 70 saniye ardında finiş gören Albon, “Yarışa başlamadan önce beşinci bitirebileceğimi söyleseydiniz buna inanmazdım, ama bu seçeneği memnuniyetle kabul ederdim!"

"Aracın neden yarış içerisinde sıralama turlarına kıyasla çok daha iyi çalıştığını bulmamız gerekiyor. RB16 yarışta gerçekten harika davrandı. Doğru, çoğu zaman trafikteydim, ama önüm boş olduğunda çok iyi bir tempom vardı."

"Sıralama ve yarıştaki hızın çok farklı olması garip bir durum, ama kesinlikle yarış temposundan şikayet etmeyeceğim!"

"Bu sonuç aracın potansiyeli olduğunu gösteriyor, sadece Cumartesi günü neden yeterince hızlı olmadığını anlamamız gerekiyor."

Albon, Ferrari ile olan savaşını da sevdiğini söyledi.

"Araç söylediğim gibi çok iyiydi. Ama sanırım tüm yarışı trafikte geçirdik. Çok rekabetçiydik. Araçtaki potansiyeli görüyoruz, sadece sıralama turlarındaki tempomuza bakmamız gerekiyor. Ama bugün çok eğlendim. Gün boyunca çok sayıda kırmızı arka kanat gördüm! Ama çok eğlenceliydi."

"Ferrari pilotlarıyla uzun süre savaştım ve gerçekten eğlenceliydi!" dedi.

Albon, lider bölümle olan farkı sebebinin trafik olduğunu söyledi.

"13. sıradan başlamak kolay değil. Ama iyi başladım ve birkaç pozisyon kazandım. Bu pistte geçiş yapmak zor, geçiş yapmak için risk almanız gerekiyor. Her atak limitteydi ama hep işe yaradı. Ataklarımı beğendim."

"Özellikle Ferrari sürücüleriyle yarışırken zaman kaybettim. Muhtemelen bu olmasaydı öndeki araçlara çok daha yakın olabilirdim. Ama iyi bir aracımız var. Önü açıkken çok hızlı."

 
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Editör Kemal Şengül

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