Albon: "Beş saniyelik cezalar F1 pilotlarına hiçbir şey öğretmiyor"
Alexander Albon, Formula 1'de çarpışmaya neden olmanın standart beş saniyelik cezaların yeterince katı olmadığını ve 'pilotlara bir şey öğretmediğini' söylüyor.
Williams pilotunun yorumları Singapur GP'sinin sonlarına doğru Sergio Perez tarafından spin attırılarak puan kaybetmesine neden olan olayın ardından geldi.
Geçtiğimiz hafta sonu Japonya'da Albon, Perez ile bir başka yakın temas yaşadı ve ardından Meksikalı pilotun Kevin Magnussen'i pist dışına itmesine tanık oldu.
Red Bull pilotu her iki olay için de beş saniye ceza aldı ve temaslarda ağırlıklı olarak suçlu bulundu.
Bununla birlikte, Singapur yarışının sonunda Perez'in aldığı beş saniye ceza, sekizinci sıradaki finişinde hiçbir fark yaratmadı. Ayrıca Japonya'da Red Bull, cezaların Katar GP'ye taşınmaması için Perez'in tüm cezalarını çektikten sonra aracını yarıştan çekme kararı aldı.
Albon, bu tür şeylerin sonuçların olmamasının riskli hareketler için caydırıcı olmadığına inanıyor.
Motorsport.com'un Perez'in art arda yarışlarda yaptığı hatalarla ilgili sorusuna Albon, "11. virajda bana aynı hareketi tekrar yaptı, bundan kaçındım. Sonra aynı şeyi Kevin'e tekrar yaptı. Onun arkasındaydım, bu yüzden olanları iyi bir şekilde görebildim."
"Açıkçası bu durum sürücülere bir şey öğretmiyor çünkü cezalar yeterince katı değil. Üst üste iki yarış aynı şey oldu." dedi.
Magnussen de temasın Suzuka'daki gününü mahvettiğini vurguladı.
Kevin Magnussen, Haas VF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Photo by: Red Bull Content Pool
Danimarkalı pilot, "Perez ile temas yarışımızı mahvetti."
"Pite girmek zorunda kaldık ve bu, iki pit stratejimiz ve lastiklerimizdeki bozulma için çok erkendi. Ama yapmak zorundaydık." dedi.
Magnussen, Perez'e verilen cezayla ilgili olarak şunları ekledi: "Bence kendini cezalandırmış oluyor. Durum onun için iyi görünmüyor ama olan oldu, sonuçta bu bir yarış. B*ktan bir pozisyondaydı ve b*ktan bir hareket yaptı."
Haas takım patronu Guenther Steiner de hayal kırıklığını açıkça ifade etti.
Motorsport.com'a verdiği demeçte Steiner, "Bence Checo baskıyı hissediyor, hangi baskıyı hissettiğini biliyorsunuz. Ama böyle şeyler olabilir."
"Bize çarpmadan önce zaten bir cezası vardı, tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama kuralları çiğnediği kesin."
"Beş saniye ceza aldı ama bunun bir sonucu yok çünkü sonrasında yarıştan çekildi. Birinin yarıştan çekilmesinden asla mutlu olmam ama yarışımızı mahvetti, bu yüzden bu konuda da mutlu değilim." dedi.
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