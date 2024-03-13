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Albon: "Bence sezon sıkıcı değil"

Williams pilotu Alex Albon, 2024 sezonunun Max Verstappen'in güçlü performansına rağmen sıkıcı geçmediğini söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Williams

Max Verstappen 2024'ün ilk iki yarışını baskın şekilde kazandı ve bir kez daha şampiyonluk için öne çıkan aday haline geldi.

Bazıları bu durumdan rahatsız ve şampiyonanın sonucunun "şimdiden belli olduğunu" söylüyor.

Fakat Williams pilotu Alex Albon, orta gruptaki mücadele çok sıkı olduğu için sezonu "sıkıcı" olarak adlandırmanın yanlış olduğuna inanıyor.

Albon, "Sezonun sıkıcı geçmesinin sebebinin Max olduğu yönündeki yorumlar beni bir bakıma rahatsız ediyor, çünkü aslında bu hiç de doğru değil, en azından benim açımdan öyle değil."

"Eğer Max'i denklemden çıkarırsanız, Formula 1 tarihindeki en yakın gride ve sürücüler arasında yoğun mücadelelere sahip yıl olduğumuzu görürsünüz."

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Fotoğraf: Shameem Fahath

"Grid boyunca mücadele gerçekten inanılmaz derecede yakın."

"Hiçbir şey olmuyormuş gibi hissedebilirsiniz çünkü herkes lidere konsantre olmuş durumda. Fakat onun arkasındaki grup çok yakın Örneğin Bahreyn'de pit stopu, olması gerekenden sadece iki tur sonra yaptık ve altı pozisyon birden kaybettik. Çok sıkı bir mücadele var."

Alex Elbon, Williams'ın yeni aracının ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ancak rakiplerin daha fazlasını yapmayı başardığını söyledi.

Albon şöyle konuştu: "Geçen yılki FW45'in pek çok sorunu vardı. Çaprazdan esen rüzgarlarda sürüş yapmak gerçek bir kabusa dönüşüyordu, ancak bu yıl ileriye doğru büyük bir adım attık."

"Fakat diğerlerinin de geliştiğini eklemek gerekiyor."

"Orta grubun başındaki takımlar bir adım ileri gitti, orta grubun arkasındaki takımlar daha da büyük bir adım attı. Sonuçta herkes aynı seviyeye geldi."

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