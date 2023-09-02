Albon: "Belki McLaren ve Aston Martin'e karşı bir şeyler yapabiliriz"
Alex Albon, Pazar günkü İtalya Grand Prix'si için öndeki araçlarla mücadele etmeyi ummasa da McLaren ve Aston Martin ile pozisyon mücadelesi vereceklerini düşünüyor.
Williams, sezon başına kıyasla son birkaç yarıştır gösterdiği iyi performansla göz dolduruyor.
Geçen hafta gerçekleşen Hollanda Grand Prix'sine Albon dördüncü başlamış ve yarışı sekizinci sırada noktalamıştı.
Bu hafta sonu İtalya Grand Prix'sinde yine Williams, iyi bir performansa sahip olduğunu gösterdi: Albon Pazar günkü yarışa altıncı sıradan başlayacak.
Günün ardından Albon, iyi bir iş çıkardıklarını ve elde ettikleri sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
"İyi bir tur attığımızı ve iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz."
"Sanırım buraya Q3'e girmeyi umarak gelmiştik, yani altıncılık harika."
"Bence hızlı araçlar yarış temposu açısından bizim önümüzde, onlarla yarışmıyorum. Ama belki Aston'lar ve McLaren'lere karşı bir şeyler yapabiliriz. Yani evet, oldukça mutluyum."
Yine de Albon, Monza'da elde ettikleri performansın takımın büyük bir atılım yaptığı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.
Williams pilotu, "Büyük bir adım attığımızı söylemek hâlâ zor çünkü bu pist zaten bize uygun olacaktı."
"Aslında AlphaTauri'nin bu kadar rekabetçi olmasına oldukça şaşırdım. Bu yarışları, Takımlar Şampiyonası'nda aradaki farkı açmaya çalışmak için kullanmamız gerekiyor. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse, sadece burada ve Vegas'ta rekabetçi olacağız. Bu yüzden ilerlemeye devam etmeli ve bu puanları almaya çalışmalıyız." dedi.
Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın elde ettiği pole pozisyonu sorulduğunda ise Albon, İspanyol pilotun formunu övdü: "Şunu söylemem gerek: Bence formunun zirvesinde."
"Tüm hafta sonu boyunca onu izledim ve çok iyiydi. Yani burada ritmini buldu."
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