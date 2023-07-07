Albon: "Beklenmedik bir sonuç elde ettik"

Williams, Silverstone'daki yarış hafta sonuna beklenmedik bir başlangıç yaparak Albon ile iki antrenman seansında da üçüncü sırayı elde etti. Takımın diğer pilotu Logan Sargeant ise ilk antrenman seansında on yedinci olurken, ikincisinde beşinci sırada yer aldı.

Red Bull'un eski pilotu Albon, takım olarak farklı bir şey yapmamalarına rağmen bu sonucu elde ettikleri için oldukça şaşırdığını itiraf etti.

"Bazı açılardan şaşırtıcıydı."

"Beklenmedik bir sonuç diyebilirim çünkü farklı bir şey yapmadık. Bizim için normal bir gündü ve çizgiyi geçtiğimizde ilk üçteydik. Yani bazı açılardan biraz kafa karıştırıcı."

"Aynı zamanda araç da iyi hissettiriyor. İki yarış önce araca bir güncelleme getirdik ve en azından simülatörde, yüksek hızda düşük hızdan biraz daha etkili olduğunu gözlemledik."

"Son iki yarışta yüksek hızlı bir pistte yarışmadık ve paketin hızlı bir pistteki performansını ilk kez gördük. Oldukça iyi görünüyor ama ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız."