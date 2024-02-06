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Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"

Williams Formula 1 pilotu Alex Albon, 2025 yılında Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerine geçmesi düşünülen adaylar arasında olduğundan emin olduğunu söyledi.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Alex Albon, Williams Racing

Hamilton geçen hafta Ferrari'de geçirdiği 11 yılın ardından takımdan ayrılacağını doğruladı. Brackley'de motor sporlarının en gözde koltuklarından birinde boş bir bıraktı. Albon, Hamilton tarafından Ferrari koltuğu elinden alınan Carlos Sainz'in önünde Britanyalı pilotun yerine geçecek isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Sergio Perez ve Mercedes'in şu anki yedek pilotu Mick Schumacher'in yanı sıra bu yıl F2'de ilk kez yarışacak olan Andrea Kimi Antonelli ve hatta düşük bir ihtimal olsa da dört kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel'in dönüşü de konuşuluyor.

Ancak Albon'un Williams'taki başarısı onu kesinlikle güçlü bir aday haline getirdi. Daha önce Red Bull koltuğunu doldurmuştu. Williams'ın 2024 araç tanıtım lansmanında bu fısıltılar hakkında konuşan Albon, "Her zamankine kıyasla çok çok erken başladığı doğru ve herkes şimdiden yapı taşlarını yerine koymaya çalışıyor. Benim hakkımda söylenenler harika! Adımın geçtiğini bilmek bana güven veriyor."

Önceliğinin Williams ile başarılı bir sezon daha geçirmek olduğunu ve dikkatinin dağılmasını istemediğini vurgulayan Albon, "Sadece bu yılın sonunda nerede olacağımıza odaklandım."

"İyi bir araca sahip olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Her şeyi bir kenara bırakırsak, önemli olan tek şey performansınız. Bu diğer takımların ilgisini çekecek ya da çekmeyecek." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff geçen hafta iki büyük ismin, Charles Leclerc ve Lando Norris, pilot pazarından çekilmiş olmasından yakındı. Ancak karar vermek için hala zaman olduğunu da ekledi. Albon ise bulunduğu yerden çok memnun ve sezonun başlamasını dört gözle beklediğini söylüyor.

Albon, "Bu ekip için çalışmayı seviyorum. Yaptıklarını izlemeyi, işin ilerleyişini izlemeyi seviyorum. Bu yıl ne kadar ileri gidebileceğimizi görmek istiyorum. Aracın nerede olması gerektiğine dair belli bir beklentim var ama bu zamanla olacak." dedi.

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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