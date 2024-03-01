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Formula 1

Albon: "Bazı araçlar beklediğimizden çok daha hızlı"

Williams pilotu Alex Albon, Bahreyn'de şu ana kadar beklentilerin biraz altında kaldıklarını söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Sam Bloxham / Motorsport Images

Williams, Bahreyn'de gerçekleştirilen antrneman turlarında çok tutarsız bir görüntü çizdi ve özellikle yarış temposu pek parlak değildi.

Albon da cuma gününü 11. sırada tamamlamasına rağmen pek mutlu görünmedi.

Taylandlı sürücü şöyle konuştu: "İlk antrenmandaki hızımız biraz kafa karışıklığına neden oldu fakat ikinci antrenmanda orta hamurla iyi bir hız yakaladık. Sonra yumuşak lastikleri taktığımızda bunu kaybettik."

"Başta Haas olmak üzere, doğrudan mücadele ettiğimiz kişilerin araçları istediğimden biraz daha hızlı çıktı, bu yüzden nerede gelişebileceğimizi anlamamız gerekiyor."

"Araç biraz farklı bir izlenim bırakıyor ve henüz istediğimiz seviyenin çok gerisinde."

"Bu yüzden çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Ayrıca tüm takımlar ileriye doğru büyük bir adım atmış gibi görünüyor ve sonuç çıkarmak için henüz çok erken olsa da, aracımızın özelliklerini anlamak için çok çalışmamız lazım."

Logan Sargent ise Albon'un tam tersi konuştu.

"Araç testte olduğundan çok daha iyi çalışıyor gibi görünüyor, bu da Alex ve ekibimizin doğru yönde ilerleme kaydettiğini gösteriyor."

"Genel olarak FW46'nın pistteki davranışından ve dengesinden memnunum. Elbette yapılması gereken bazı ince ayarlar var fakat araca güveniyorum."

Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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