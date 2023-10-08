Albon: "Azalan rüzgar bize yardım etti"

Son sezonlarda Williams sık sık rüzgarlı koşullarda sıkıntı yaşadı ve Albon, rüzgarın epey sert estiği cuma günkü sıralama turlarında 14. oldu.

Cumartesi öğleden sonra yapılan sıralamalarda sıcak koşullarda yapıldı fakat 17. olabildi, ancak akşam sprintinde çok iyi bir tempoyla sekizinci sırada finiş gördü.

Fakat Charles Leclerc'in aldığı cezayla Albon, damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Bu iki puan, Williams'ın halihazırda Haas, Alfa Romeo ve AlphaTauri'nin yedincilik için çekiştiği bir dönemde takımı için çok önemli oldu.

Motorsport.com'a konuşan Albon, bunu bir bonus olarak görüp görmediği sorulduğunda, "Bunu beklemiyordum, orası kesin."

"Açıkçası yaşanan olaylar biraz yardımcı oldu ama biz de çok hızlıydık."

"Tempomuz bu hafta sonu bulunduğumuz yere kıyasla çok daha hızlıydı, sanırım bu hafta sonu şimdiye kadarki ortalama hızımızdan neredeyse yarım saniye ila bir saniye daha hızlıydı."

"Rüzgârın da yardımıyla aracımız adeta dönüşüme uğradı."

"Stint'in başlarında lastiklere zarar vermemek için çok fazla yönetim yapmak zorunda kaldık ve ondan sonra oldukça zorladım." dedi.

Leclerc'in cezası onaylanmadan önce konuşan Albon, Monakolu pilotun sürekli pist limitlerini aştığını belirtti.

"Ferrarilerin arkasındaydım. Arkalarında olduğum bir turda tüm pist limitlerini üç ya da dört kez aştılar."

"Bu konuda ne yapacaklarını merak ediyorum, çünkü sürücülerin buna saygı göstermesi mümkün değil."

"Tüm yarış boyunca pist sınırları içinde kalmaya özen gösterdim çünkü geçmişte ne kadar sert olduklarını biliyordum."

Alex Albon, Williams Racing Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images