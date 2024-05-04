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Formula 1 Miami GP

Albon: "Ayarlarda yanlış yöne gittik"

Williams pilotu Alex Albon, ayarlarda yanlış yöne gitmelerinden dolayı Miami GP sıralama turlarında zorluk yaşadıkları görüşünde.

Ezel Tan
Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams, Miami GP hafta sonuna umutlu başlasa da sprint sıralama turlarında ikinci bölüme kalabilecek hıza sahip değildi.

Alex Albon turu silinmeden önce 15. sıradayken, Logan Sargeant sonuncu olmuştu.

Albon'un turu silinince, Sargeant bir sıra yukarı çıktı ve pazar günü ikili yarışa son çizgiden başlamak durumunda kalacak.

Alex Albon yavaş kalmalarını hem sert lastiklere hem de ayarlara bağladı.

“Sprint Sıralama seanslarında daha sert hamurları kullanırken biraz zorlanıyoruz. Ayrıca antrenman seansıyla sıralama turları arasında epeyce değişiklik yapsak da bunun karşılığını alamadık."

“Birkaç aero parça da dahil olmak üzere değiştirdiğimiz şeyler doğru yöndeydi ancak beklediğimiz gibi çalışmadılar. Haliyle çok fazla taviz vermek durumunda kaldık."

“Sprint yarışına kadar bekleyeceğiz, ardından araç ayarlarını değiştireceğiz. Umarım bu, mevcut durumu iyileştirir."

Amerikalı pilot ise şöyle konuştu: “Bu seansta gayet iyi bir hızımız vardı ancak ilk sektörde gelişme şansımı elimden alan büyük bir kayma yaşadım."

“Ne yazık ki sprint sıralama turlarında sadece bir set lastik kullanabiliyorsunuz ve daha fazlasını yapamadım."

"Sprint yarışının nasıl geçeceğini yarın göreceğiz.”

Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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