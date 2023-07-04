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Albon, Avusturya'da kaçan puanlardan ötürü büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Williams pilotu Alexander Albon, ortada pek çok fırsat olmasına rağmen puan alamadığı Avusturya GP sonrası epey üzgün görünüyor.

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Alex Albon, Williams FW45

Güncellenmiş Williams ile ikinci hafta sonunu geçiren Alex Albon, zaman zaman çok iyi performans sergiledi ve ilk on içerisinde gitti.

Ancak hem sprint hem de ana yarışta puan almayı başaramadı.

Yarıştan sonra yaptığı açıklamada Albon, "Bugünkü yarışla ilgili hayal kırıklığına uğradığımı söyleyemem. Sanırım ilk 4 takım ve ilk 8 aracın bu pozisyonlarda olması normal bir şey, bu yüzden bize sadece iki puan sırası düşüyordu."

"Lando ve Pierre harika bir yarış çıkardılar, dolayısıyla geriye kalan puanlar onlara gitti. Onlardan sonra da biz vardık."

"Bence tüm hafta sonu hızlıydık."

"Uzun süre yedinci sıradaydık ve en kötü sonucumuz sprint yarışında elde ettiğimiz 13.'lüktü."

Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523

Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tüm bunlar hesaba katıldığında, böyle bir hafta sonunda puansız ayrılmak sinir bozucu. Normalde ilk dört takım çok hızlıdır, biz de onların arkasından geliriz."

"Fakat Lando Norris mükemmel bir hafta sonu geçirdi ve bizden önce yarışı bitiren bir diğer isim de Pierre Gasly oldu."

"Bu yüzden 11. olmak hayal kırıklığı yaratıyor fakat yarışı mükemmel şekilde tamamladık. Cumartesi günkü zayıf sprint yarışını iyi telafi ettik."

"Tüm bunlar ileriye doğru gittiğimizi gösteriyor."

27 yaşındaki Albon, Kanada'dakinden daha zorlu bir hafta sonu geçirmelerini beklediğini söylüyor.

"Red Bull Ring bize o kadar da uymuyor ama yine de puan kazanmanın mümkün olduğuna inanıyorduk."

"İlk ona bu kadar yaklaşmış olmamız giderek daha iyi olduğumuzu gösteriyor. Logan Sargeant da iyi sürdü, ileriye doğru adımlar atıyoruz."

Williams pilotu, önümüzdeki yarışlar için çok da iyimser değil.

"Önümüzdeki pistler araca pek uygun değil. Bunların üstesinden gelmeli ve eksikliklerin nerede olduğunu öğrenmeliyiz."

"Bu yarışlardan çıkardığımız dersler, bize pek de uymayan pistler geldiğinde mücadeleye girmemizi sağlayacak."

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