Albon: "Avusturya GP bizim için zor geçebilir"

2026 sezonunun ilk yedi yarışının ardından Williams, takımlar şampiyonasında sekizinci sırada yer alıyor ve yalnızca Audi, Cadillac ve Aston Martin'in önünde bulunuyor.

Sezon öncesinde yeni teknik kurallarla birlikte orta gruba yükselme hedefi koyan Williams, bu hedefin gerisinde kalmış durumda.

Williams pilotu Alex Albon, Avusturya öncesinde yaptığı değerlendirmede özellikle yüksek hızlı virajlarda performans eksikliğine dikkat çekti: "Orta gruptaki rakiplerimize kıyasla yüksek hızda oldukça gerideyiz."

"Red Bull Ring'e baktığınızda ikinci ve üçüncü sektör tamamen yüksek hızlı virajlardan oluşuyor, bu yüzden ne yapabileceğimize bakmamız gerekiyor."

Alex Albon, Williams Fotoğraf: Williams

Sezonun en iyi Williams sonucu Monako'da gelen sekizinci sıra olurken, Albon aracın tutarsız davranışlarından da şikâyet etti: "Sıralama turlarından sonra araçta bir mekanik sorun olduğunu gördük."

"Kapalı park kuralları nedeniyle değiştiremedik, sadece garajda kısmen ayarlayabildik."

"Aracın ne yapacağını virajdan viraja bilmiyordum. Sıralamada neye sahip olduğumu bile anlamıyordum."

Albon, modern F1 araçlarında sorunların sadece güç ünitesiyle sınırlı olmadığını da vurguladı: "Sadece güç ünitesi tarafında değil, arka planda da dayanıklılık sorunları var."

"Parçaların doğru çalıştığından emin olmamız gerekiyor."

"Daha iyi olmak ve daha iyi iş çıkarmak zorundayız."