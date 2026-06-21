Albon: "Avusturya GP bizim için zor geçebilir"
Williams pilotu Alex Albon, takımın 2026 Formula 1 sezonunda beklenen ilerlemeyi kaydedemediğini ve yaklaşan Avusturya Grand Prix'sinin de zor geçebileceğini söyledi.
Alexander Albon, Williams
Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images
2026 sezonunun ilk yedi yarışının ardından Williams, takımlar şampiyonasında sekizinci sırada yer alıyor ve yalnızca Audi, Cadillac ve Aston Martin'in önünde bulunuyor.
Sezon öncesinde yeni teknik kurallarla birlikte orta gruba yükselme hedefi koyan Williams, bu hedefin gerisinde kalmış durumda.
Williams pilotu Alex Albon, Avusturya öncesinde yaptığı değerlendirmede özellikle yüksek hızlı virajlarda performans eksikliğine dikkat çekti: "Orta gruptaki rakiplerimize kıyasla yüksek hızda oldukça gerideyiz."
"Red Bull Ring'e baktığınızda ikinci ve üçüncü sektör tamamen yüksek hızlı virajlardan oluşuyor, bu yüzden ne yapabileceğimize bakmamız gerekiyor."
Alex Albon, Williams
Fotoğraf: Williams
Sezonun en iyi Williams sonucu Monako'da gelen sekizinci sıra olurken, Albon aracın tutarsız davranışlarından da şikâyet etti: "Sıralama turlarından sonra araçta bir mekanik sorun olduğunu gördük."
"Kapalı park kuralları nedeniyle değiştiremedik, sadece garajda kısmen ayarlayabildik."
"Aracın ne yapacağını virajdan viraja bilmiyordum. Sıralamada neye sahip olduğumu bile anlamıyordum."
Albon, modern F1 araçlarında sorunların sadece güç ünitesiyle sınırlı olmadığını da vurguladı: "Sadece güç ünitesi tarafında değil, arka planda da dayanıklılık sorunları var."
"Parçaların doğru çalıştığından emin olmamız gerekiyor."
"Daha iyi olmak ve daha iyi iş çıkarmak zorundayız."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz'dan F1'i kökten değiştirecek öneri: "Pilotlar takım değiştirerek yarışmalı"
Alonso, Le Mans 24 Saat’e geri dönebileceğini söyledi: “Özellikle de Verstappen ile olursa”
Albon: "Avusturya GP bizim için zor geçebilir"
Bezzecchi olayındaki pist görevlisi ilk kez konuştu: "Onu anlayabiliyorum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar