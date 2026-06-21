Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

Albon: "Avusturya GP bizim için zor geçebilir"

Williams pilotu Alex Albon, takımın 2026 Formula 1 sezonunda beklenen ilerlemeyi kaydedemediğini ve yaklaşan Avusturya Grand Prix'sinin de zor geçebileceğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

2026 sezonunun ilk yedi yarışının ardından Williams, takımlar şampiyonasında sekizinci sırada yer alıyor ve yalnızca Audi, Cadillac ve Aston Martin'in önünde bulunuyor.

Sezon öncesinde yeni teknik kurallarla birlikte orta gruba yükselme hedefi koyan Williams, bu hedefin gerisinde kalmış durumda. 

Williams pilotu Alex Albon, Avusturya öncesinde yaptığı değerlendirmede özellikle yüksek hızlı virajlarda performans eksikliğine dikkat çekti: "Orta gruptaki rakiplerimize kıyasla yüksek hızda oldukça gerideyiz."

"Red Bull Ring'e baktığınızda ikinci ve üçüncü sektör tamamen yüksek hızlı virajlardan oluşuyor, bu yüzden ne yapabileceğimize bakmamız gerekiyor."

Alex Albon, Williams

Alex Albon, Williams

Fotoğraf: Williams

Sezonun en iyi Williams sonucu Monako'da gelen sekizinci sıra olurken, Albon aracın tutarsız davranışlarından da şikâyet etti: "Sıralama turlarından sonra araçta bir mekanik sorun olduğunu gördük."

"Kapalı park kuralları nedeniyle değiştiremedik, sadece garajda kısmen ayarlayabildik."

"Aracın ne yapacağını virajdan viraja bilmiyordum. Sıralamada neye sahip olduğumu bile anlamıyordum."

Albon, modern F1 araçlarında sorunların sadece güç ünitesiyle sınırlı olmadığını da vurguladı: "Sadece güç ünitesi tarafında değil, arka planda da dayanıklılık sorunları var."

"Parçaların doğru çalıştığından emin olmamız gerekiyor."

"Daha iyi olmak ve daha iyi iş çıkarmak zorundayız."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Smedley: "Hamilton adeta takımı etrafında topluyor"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Sainz'dan F1'i kökten değiştirecek öneri: "Pilotlar takım değiştirerek yarışmalı"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Sainz'dan F1'i kökten değiştirecek öneri: "Pilotlar takım değiştirerek yarışmalı"

Moto2 Çekya: Ortola ilk zaferini aldı, Salač kendi evinde podyumda, Deniz 18. sırada

Moto2
Moto2
Brno
Moto2 Çekya: Ortola ilk zaferini aldı, Salač kendi evinde podyumda, Deniz 18. sırada

Smedley: "Hamilton adeta takımı etrafında topluyor"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Smedley: "Hamilton adeta takımı etrafında topluyor"

Son Haberler

Sainz'dan F1'i kökten değiştirecek öneri: "Pilotlar takım değiştirerek yarışmalı"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Sainz'dan F1'i kökten değiştirecek öneri: "Pilotlar takım değiştirerek yarışmalı"

Alonso, Le Mans 24 Saat’e geri dönebileceğini söyledi: “Özellikle de Verstappen ile olursa”

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Alonso, Le Mans 24 Saat’e geri dönebileceğini söyledi: “Özellikle de Verstappen ile olursa”

Albon: "Avusturya GP bizim için zor geçebilir"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Albon: "Avusturya GP bizim için zor geçebilir"

Bezzecchi olayındaki pist görevlisi ilk kez konuştu: "Onu anlayabiliyorum"

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
Bezzecchi olayındaki pist görevlisi ilk kez konuştu: "Onu anlayabiliyorum"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle