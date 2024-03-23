Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

Albon'un aracı Cuma günü ilk antrenman seansında yaptığı kazada ağır hasar gördü ve ikinci antrenman seansında yer almadı.

James Vowles, Albon'un Cumartesi günü için kalan tek sağlıklı şasiyi devralması için çağrıda bulundu, bu da Amerikalı Sargeant'ın hafta sonunun geri kalanında yer almayacağı anlamına geliyordu.

Albon Q1'de etkileyici bir yedincilik elde etti ve ardından Q2'de Lewis Hamilton'ın bir sıra gerisinde 12. oldu.

Motorsport.com tarafından takım arkadaşının aracını almakla ilgili düşünceleri sorulduğunda, "Dürüst olmam gerekirse bu garip bir duygu."

"Bir hata yapmak ve ardından sıralama turlarında bir performans sergilemeye çalışırken baskı altında olmak başka bir şey, ama burada bana ayrı bir sorumluluk verildi."

"Yani evet, zordu. Gerçekten yapabileceğiniz tek şey işinize odaklanmak ve her şeyi geride bırakıp hafta sonunu normal bir hafta sonu gibi değerlendirmek."

"Bence şu ana kadar iyi bir iş çıkardık. Logan'a en büyük geri ödeme elde edeceğimiz puanlar olacaktır." yanıtını verdi.

Avustralya GP

Albon, Sargeant'ın aracını kendisine teslim etmesini ve hafta sonunu kenardan izlemenin yarattığı hayal kırıklığını kabullenmesini övdü.

"Takım olarak iyi bir iletişimimiz var."

"İkinci antrenman seansında ona yardım ediyordum. Sonra bu karar verildiğinde o da bana yardım ediyordu. Gerçek bir centilmen oldu. Tüm bu süreçte gerçek bir takım oyuncusu oldu."

Aracın farklı bir his verip vermediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, çok benzer hissettiriyorlar; neredeyse aynılar."

"Bu daha çok kendime olan güvenimi geri kazanmam ve pistin ritmine geri dönmemle ilgiliydi."