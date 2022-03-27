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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Albon, Avustralya GP için üç sıra grid cezası aldı!

Williams pilotu Alex Albon, Lance Stroll ile olan kazasından ötürü Avustralya GP için üç sıra grid cezası aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Albon, Avustralya GP için üç sıra grid cezası aldı!
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Taylandlı pilot, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışın son bölümünde Lance Stroll'e ilk virajda atak yapmış fakat ikili arasında temas yaşanmıştı.

Temasın ardından Stroll'ün aracı büyük oranda hasar görürken, Albon'un sağ ön süspansiyonu kırıldı ve yarışa veda etti.

Olay hakemler tarafından incelendi ve hatalı olan tarafın Albon olduğuna karar verildi. Bundan ötürü de kendisine Avustralya GP için üç sıra grid cezası verildi.

Albon'un sürücü lisansına da iki ceza puanı yazıldı. Bu da bu yılki ilk ceza puanları oldu.

Taylandlı sürücü, böylelikle 10 Nisan'daki Avustralya GP'ye üç sıra geriden başlayacak.

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