Albon: "Asfalt çok kaygan görünüyor"

Alex Albon, hafta başından beri İstanbul'da yer alıyor ve İstanbul sokaklarında Red Bull tarafından organize edilen film çekimlerinde yer aldı.

Taylandlı sürücü, bugün ilk kez İstanbul Park'a geldi ve pist yüzeyinde yaptığı keşfin ardından asfaltın çok kaygan olduğunu belirtti.

Albon şöyle dedi: "İstanbul'daki çekimler harikaydı! İki gün boyunca yerel merkezlerde dolaştık, örneğin Boğaz üzerindeki köprüden geçip, lastik yakarak eğlendik. Türkiye ile ilk tanışmak için fena değildi, çünkü bu ülkeye ilk defa geliyorum, bu yüzden burada bir Formula 1 aracını sürmek eğlenceliydi."

"Bu pistte henüz sürmedim ama ama asfalt bir bakıma, sürücülerin düşük yol tutuş seviyesinden şikayet ettiği Portimao'yu anımsatıyor. Bugün güvenlik aracı çıktığında çok fazla kayıyor gibi görünüyordu."

"Mugello'daki yarış iyi bir sonuç almayı başardığım son yarıştı, ancak her şeyin o kadar da korkunç olduğunu söyleyemem. Sıralama turlarındaki tablo değişmedi, hatta daha iyi hale geldi. Fakat gerçek şu ki, yarışların başında biraz zaman kaybediyorum, ardından kendimi trafikte buluyorum ve geçiş yapmak gerçekten zor olabiliyor."

"Mugello'da her şey daha başarılı oldu, çünkü orada geçiş yapmak mümkün. Ancak trafiğe girdiğinizde zorluklar başlıyor, çünkü birkaç araçtan oluşan bir trende, tempo önde yer alan kişi tarafından belirleniyor. Zorlukların ana sebebinin bu olduğunu söyleyebilirim."

"Ama tabii ki Türkiye pistinde geçiş yapmak oldukça mümkün, çünkü burada farklı hatlar seçebiliyorsunuz ama önce sıralama turlarında gelişmek ve yarışları daha sorunsuz geçmek istiyorum."