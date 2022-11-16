Albon: "Artık kendime daha fazla güveniyorum"

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Alex Albon, Toro Rosso ile 12 yarışa çıkmasının ardından Red Bull'a alınmış ve burada geçirdiği 1.5 yılın ardından da yedek pilotluğa çekilmişti.

2021'i F1'de yedek pilot olarak geçiren ve aynı zamanda DTM'de yarışan Taylandlı sürücü, Avusturyalı ekibin de desteğiyle bu yıl Williams'la F1'e döndü.

Bu yıl gösterdiği performansla, yeteneğini bir kez daha gösteren Albon, önümüzdeki yıllarda Williams ile yarışmaya devam edecek.

Albon, Williams'ın kendisine güvenmesinin ve uzun vadeli bir anlaşma imzalamasının, kendisini pozitif yönde etkilediğini söylüyor.

Taylandlı sürücü, "Açık konuşmak gerekirse, Formula 1'e dönüşümle ilgili en çok beklediğim şey Formula 1'de kalma fırsatı yakalamaktı."

"Eminim kulağa garip geliyor ama öyle. Bir yıllık sözleşme, bu bittikten sonra takımda kalacağınızı garanti etmiyor. Çok yıllık bir sözleşme ise size çok daha fazla kesinlik sağlıyor."

"Artık pilotaj, kontrol ve aracın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanma hissiyatı açısından güvenim geri geldi."

"2020'nin sonlarına doğru biraz kaybolmuştum."

"DTM'de tamamen farklı bir hikaye vardı, rekabet seviyemi ölçmek zordu ama şimdi yine iyi sonuçlar elde edebileceğimi hissediyorum."

"Bu yıl iyi bir iş çıkarıyorum. İlerlemek, takıma neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Harika bir yıl oldu. Beklediğimden de iyi geçiyor." dedi.