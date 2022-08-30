Albon: "Arkamdaki trenin büyüdüğünü gördükçe, daha iyi hissettim"

Haberi dinle

Belçika'da sıralamalarda 3. seansa ulaşan ve cezası olan pilotların gerilemesiyle yarışa 6. sıradan başlayan Albon, yarış içerisinde puan mücadelesine dahil oldu.

Albon, ikinci pitlerin ardından Aston Martin'den Lance Stroll'ün baskısı altına girdi ancak Williams'ın etkileyici düzlük hızı sayesinde yerini korumayı başardı.

Stroll Albon'u geçmekte zorlanınca, onun arkasındaki isimler de bu grubu yakaladı ve Albon'un arkasında Stroll, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu ve Daniel Ricciardo'dan oluşan bir DRS treni oluştu.

Albon, bu grubun önünde kalmayı başararak 10. oldu ve Williams'ın bu sezon 4. kez puanla buluşmasını sağladı.

Albon, "Bana göre Formula1'deki en iyi yarışlarımdan birisiydi."

"Son bölümde hiç hata yapma lüksümün olmadığını aksi takdirde anında geçileceğimizi hissettim."

"Ancak düzlükteki maksimum hızımız bize biraz yardımcı oldu ve damalı bayrağı gördüğün için mutlu oldum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Alex Albon, Williams FW44, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Stroll'ün ardından arkasındaki araçların sayısının sürekli artması için Albon, bundan korkmadığını tam tersi daha mutlu olduğunu söyledi.

Albon, "Arkamda daha fazla araç gördükçe, daha iyi hissettim."

"O bölümde, arkamda tren oluşmasının iyi bir şey olduğunu düşündüm çünkü bu, herkesin biraz baskı altında olmasını sağlayacaktı. Sadece siz ve arkanızdaki araç olunca, bu durumda arkadaki araç biraz gerilemeyi, farklı şeyler denemeyi ve yeniden atağa kalkmayı göze alabiliyor.

"Ancak tren olduğu zaman, herkes sizin hızınızı takip etmek zorundadır, lastiklerini ya da frenleri soğutmayı göze alamaz."

"Treni gördüğümde, 'hadi ama, daha fazlası gelsin!' diye düşündüm." dedi.

Albon, Avustralya ve Miami'de diğerlerinden farklı stratejiler uygulayarak puanlar kazanmıştı. Williams pilotu, bu sefer daha çok saf performansları sayesinde puan aldıklarını söyledi.

Albon, "Tabii ki Melbourne'de ve Miami'de iyi yarıştık."

"Ancak bugün herkesle aynı stratejiye sahiptik ve lastik aşınması çok yüksek olduğu için çok yaratıcı olamadık."

"Bu açıdan belki de en iyi yarışım değildi ama bugün sahip olduğumuz hız ve bir puan almak gerçekten iyi bir işmiş gibi hissettiren şeylerden biriydi."

"Takım ve herkes için harika. Bu pozitifliği gelecek yarışlara taşımamız gerek. Bu sonuç bize Monza ve düşük yere basma gücü gerektiren pistler öncesinde kendimize güvenmemizi sağlayacak."

"İyi iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum." dedi.