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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Albon: "Arkamdaki trenin büyüdüğünü gördükçe, daha iyi hissettim"

Williams pilotu Alex Albon, Belçika GP'de arkasında oluşan 5 araçlık tren grubunu arkasında tutarak 1 puan almasının ardından çok mutlu olduğunu, bunun F1'deki en iyi yarışlarından birisi olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
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Albon: "Arkamdaki trenin büyüdüğünü gördükçe, daha iyi hissettim"
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Belçika'da sıralamalarda 3. seansa ulaşan ve cezası olan pilotların gerilemesiyle yarışa 6. sıradan başlayan Albon, yarış içerisinde puan mücadelesine dahil oldu.

Albon, ikinci pitlerin ardından Aston Martin'den Lance Stroll'ün baskısı altına girdi ancak Williams'ın etkileyici düzlük hızı sayesinde yerini korumayı başardı.

Stroll Albon'u geçmekte zorlanınca, onun arkasındaki isimler de bu grubu yakaladı ve Albon'un arkasında Stroll, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu ve Daniel Ricciardo'dan oluşan bir DRS treni oluştu.

Albon, bu grubun önünde kalmayı başararak 10. oldu ve Williams'ın bu sezon 4. kez puanla buluşmasını sağladı.

Albon, "Bana göre Formula1'deki en iyi yarışlarımdan birisiydi."

"Son bölümde hiç hata yapma lüksümün olmadığını aksi takdirde anında geçileceğimizi hissettim."

"Ancak  düzlükteki maksimum hızımız bize biraz yardımcı oldu ve damalı bayrağı gördüğün için mutlu oldum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Alex Albon, Williams FW44, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Alex Albon, Williams FW44, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Stroll'ün ardından arkasındaki araçların sayısının sürekli artması için Albon, bundan korkmadığını tam tersi daha mutlu olduğunu söyledi.

Albon, "Arkamda daha fazla araç gördükçe, daha iyi hissettim."

"O bölümde, arkamda tren oluşmasının iyi bir şey olduğunu düşündüm çünkü bu, herkesin biraz baskı altında olmasını sağlayacaktı. Sadece siz ve arkanızdaki araç olunca, bu durumda arkadaki araç biraz gerilemeyi, farklı şeyler denemeyi ve yeniden atağa kalkmayı göze alabiliyor. 

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