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Albon: "Aracın performansını daha da artırabiliriz"

Williams Formula 1 pilotu ALex Albon, üç günlük testin ardından aracın performansını daha da geliştirebileceklerine inanıyor.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Albon: "Aracın performansını daha da artırabiliriz"
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Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük sezon öncesi testi Williams adına harika geçmezken, takım üç günlük süreçte toplam 258 tur tamamladı.

Alex Albon ilk gün direksiyona geçip 104 tur atarken, cuma günü sürüş yapmadı ve cumartesi günü Nicholas Latifi'ye daha fazla test yapma imkanı vermek adına sadece 18 tur attı. Kısacası Albon, üç günlük süreçte toplam 122 tur atmış oldu.

Testin ardından konuşan Albon şöyle dedi: "Sezon öncesi testler sona erdi ve bir dahaki sefere piste çıktığımız zaman, nihayet yarış hafta sonuna girmiş olacağız!"

"Genel anlamda olumlu ve inanılmaz derecede değerli bir testi geride bıraktık. Takım, özellikle bazı zorlu şartlarda harika bir iş çıkardı."

"Test boyunca iyi miktarda tur tamamladık ve cuma kaybettiğimiz rağmen, tamamlamamız gereken tüm programı tamamladığımızı hissediyorum. Kendi tarafımızda, araç performansı anlamında daha fazlasının geleceğine inanıyorum."

"FW44'ten en iyi şekilde faydalanmak adına önümüzdeki hafta sonu ve sezon boyunca zorlamak için sabırsızlanıyorum."

Alex Albon, Williams FW44

Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nicholas Latifi, cuma günü direksiyona geçti ancak frenlerdeki problemin sebep olduğu yangın nedeniyle günü sadece 12 turla kapattı.

Bu sebeple Latifi'ye cumartesi günü daha fazla test imkanı verildi ve pistte kaldığı süre zarfında 124 tur daha attı.

Latifi, testlerle ilgili düşünceleri sorulduğunda şöyle dedi: "Özellikle ikinci günde yaşadığımız sorun nedeniyle tamamen harika bir test değildi ancak üçüncü günden en iyi şekilde faydalanmak adına harika bir iş ortaya koyduk."

"Takım, aracın onarılabilmesi için gece gündüz demeden çok çalıştı. Tüm mühendislerimiz, üçüncü günden en iyi şekilde faydalanmak adına ellerinden geleni yaptılar ve iyi bir program hazırladılar."

"Bence çok iyi bir iş çıkardık, epey şey öğrendik ve çok fazla tur tamamladık. Dün kaybettiğimiz zamanı telafi etmeye çalışmak benim için iyi oldu."

"Şimdi, gelecek haftaki ilk yarış için mümkün olan en iyi seviyeye nasıl geleceğimizi görmek adına üzerinde çalışmamız gereken pek çok verimiz var."

Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Fotoğraf: Motorsport Images

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