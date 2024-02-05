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Albon: "Aracın felsefesini biraz değiştirdik"

Alex Albon, lansmanı gerçekleşen Williams FW46 aracının felsefesini değiştireceklerini açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Williams Racing FW46

Williams'ın 2024 aracı lansmanı bugün gerçekleşti. Lansmanda takım pilotları Albon ve Logan Sargeant yeni araçları FW46 hakkında bilgi verdiler.

Albon, aracı 'olmasını istedikleri yere' getirene kadar büyük bir uğraş verdiklerini dile getirdi.

"Çok olumlu geçen bir yılın ardından, 2024'e kadar ilerlememizi sürdürmeyi ve performansta iyi adımlar atmak için çok çalışmayı umuyoruz."

"Bu aracı olması gereken yere getirmek için ekipten ve fabrikadan çok fazla şey istedik ve aracın felsefesini de biraz değiştirdik. Bu nedenle geçmişte sahip olduğu bazı özellikleri geliştirip geliştiremeyeceğimizi görmek istiyorum."

"Sürüş tarzı için bir ayarlama gerektirecek ama bunun daha iyiye doğru bir değişiklik olacağından eminim."

Takım arkadaşı Sargeant da 2024 sezonuna hazır hissetmesine katkıda bulunan verimli bir sezon geçirdiğini dile getirdi.

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

Sargeant, "Bu harika görünümü tanıttıktan sonra şimdi FW46'nın direksiyonuna geçmek ve bir sürücü olarak gelişmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum."

"Önümüzdeki yıla hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlanmamı sağlayan verimli bir sezon geçirdim. Çaylak sezonumu doğru bir şekilde değerlendirmek için zaman ayırdığımda, bu yeni sezona girerken sadece bana fayda sağlayabilecek pek çok ders ve deneyim kazandım."

"Bu yılki hedeflerimi biliyorum. Williams Racing ailesinin bir parçası olduğumdan beri kaydettiğim ilerlemenin üzerine bir şeyler koymaya çalışacağım."

Takımın başarısına daha fazla katkıda bulunmayı amaçlıyorum."

"Grove'daki herkes kış tatili boyunca FW46'yı teslim etmek için yorulmadan çalıştı. Sıkı çalışmaları ve bana verdikleri destek için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Umarım 2024'te birlikte harika sonuçlar elde edebiliriz."

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