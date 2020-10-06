Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Albon, aracı zorlarken daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor

paylaşım
yorumlar
Albon, aracı zorlarken daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Alex Albon, Red Bull aracını limitte zorlarken kendine güvenmenin, Max Verstappen gibi, Formula 1’de görmek istediği ilerleme için anahtar olduğunu söyledi.

Taylandlı pilot, bu sene bazı durumlarda RB16’nın gösterdiği tutarsız aerodinamik dengesizliklerden dolayı aracına alışmakta zorluk çekiyor.

Toskana Grand Prix’sinde uzun zamandır beklenen ilk podyumunu da almasına rağmen, halen aracından özellikle sıralama turlarında daha fazla hız çıkarması gerektiğinin farkında.

Üstünde çalıştığı alanları özel olarak Autosport/Motorsport.com’a anlatan Albon, odağının Max Verstappen gibi tüm tur boyunca aracı sınırında sürebilmekte olduğunu söyledi.

Yaşadığı temel sorun sorulduğunda Albon, “Tam olarak bir sebep göstermek zor. Sadece araçta biraz daha özgüven istiyorum.”

“Bence Max tüm viraj boyunca limitte. Ve kesinlikle aracın etrafında hareket etmesinden korkmuyor. Max’ın bir sıralama turunu izlediğinizde aracı nasıl zorladığını görebilirsiniz.”

“Benim buna alışmaya ve aracın limitinde olmaya ihtiyacım var, tüm süre boyunca her virajda aracı güzelce kaydırabilme hissine. Tam olarak orada ya da burada büyük bir fark değil, sadece araçta özgüvenli olmanın küresel bir göstergesi.” dedi.

Albon sorunu çözmenin karmaşık olduğunu söylüyor, çünkü aracı daha rahat tasarlamak viraj çıkışları ve düzlüklerdeki hızı kaybettiriyor.

O zaman çözüm, RB16’nın güçlü yanlarını tutarken Albon’un en azından başa çıkabileceği bir düzen ayarlamakta.

Albon, “Orta yolu bulmanız gerekiyor. Bir aracın hızlı olması rahat olduğu manasına gelmez. Onu kullanabilmeniz ve ayarlandığı pistte limitte sürebilmeniz gerekir. Dolayısıyla bir taviz vermeniz gerekiyor.”

“Ve açıkçası temel etken aracın içinde geçirdiğiniz zaman. Sezonun yarısında olduğumuzu biliyorum ama halen görece takımda ve araçta yeniyim.”

“Max neredeyse 5 yıldır burada. Araca göre bir sürüş stili ve kendini geliştirme fırsatı buldu, bense henüz aracı anlamaya çalışıyor, öğreniyor ve mühendislerimle araçtan en iyisini çıkarmanın yolunu arıyorum.” dedi.

Albon İngiltere Grand Prix’sinden yana beraber çalıştığı yeni yarış mühendisi Simon Rennie’nin takımda yarattığı etkiyi de övdü.

“Bence tecrübe yönünden Simon çok şey katıyor, özellikle telsiz konuşmaları gibi şeylerde. O konuda uzman gibi. Tabi ki tecrübeli ve Rocky [Guillaume Rocquelin, yarış mühendisliği şefi] ya da Pedals [baş mühendis, Paul Monaghan] gibi buradaki çoğu kişiyi tanıyor.”

“Burada, takımda güzel bir ortam var. Burada çok destek; ve her zaman yüksek, pozitif bir moral var, bu da güzel bir şey.”

Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!

Önceki haber

Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?

Albon, aracı zorlarken daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon, aracı zorlarken daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"

Son Haberler

Albon, aracı zorlarken daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon, aracı zorlarken daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor

Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!

1s
2
Formula 1

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"

3
Formula 1

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"

2s
4
Formula 1

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?

5
Formula 1

Albon, aracı zorlarken daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor

42dk

Son Haberler

Albon, aracı zorlarken daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor
F1

Albon, aracı zorlarken daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor

Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!
F1

Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"
F1

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"
F1

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor
F1

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor

Son Videolar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü? 08:55
Formula 1

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü?

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç 06:37
Formula 1

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi 08:52
Formula 1

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar 02:53
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.