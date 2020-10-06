Albon, aracı zorlarken daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor

Taylandlı pilot, bu sene bazı durumlarda RB16’nın gösterdiği tutarsız aerodinamik dengesizliklerden dolayı aracına alışmakta zorluk çekiyor.

Toskana Grand Prix’sinde uzun zamandır beklenen ilk podyumunu da almasına rağmen, halen aracından özellikle sıralama turlarında daha fazla hız çıkarması gerektiğinin farkında.

Üstünde çalıştığı alanları özel olarak Autosport/Motorsport.com’a anlatan Albon, odağının Max Verstappen gibi tüm tur boyunca aracı sınırında sürebilmekte olduğunu söyledi.

Yaşadığı temel sorun sorulduğunda Albon, “Tam olarak bir sebep göstermek zor. Sadece araçta biraz daha özgüven istiyorum.”

“Bence Max tüm viraj boyunca limitte. Ve kesinlikle aracın etrafında hareket etmesinden korkmuyor. Max’ın bir sıralama turunu izlediğinizde aracı nasıl zorladığını görebilirsiniz.”

“Benim buna alışmaya ve aracın limitinde olmaya ihtiyacım var, tüm süre boyunca her virajda aracı güzelce kaydırabilme hissine. Tam olarak orada ya da burada büyük bir fark değil, sadece araçta özgüvenli olmanın küresel bir göstergesi.” dedi.

Albon sorunu çözmenin karmaşık olduğunu söylüyor, çünkü aracı daha rahat tasarlamak viraj çıkışları ve düzlüklerdeki hızı kaybettiriyor.

O zaman çözüm, RB16’nın güçlü yanlarını tutarken Albon’un en azından başa çıkabileceği bir düzen ayarlamakta.

Albon, “Orta yolu bulmanız gerekiyor. Bir aracın hızlı olması rahat olduğu manasına gelmez. Onu kullanabilmeniz ve ayarlandığı pistte limitte sürebilmeniz gerekir. Dolayısıyla bir taviz vermeniz gerekiyor.”

“Ve açıkçası temel etken aracın içinde geçirdiğiniz zaman. Sezonun yarısında olduğumuzu biliyorum ama halen görece takımda ve araçta yeniyim.”

“Max neredeyse 5 yıldır burada. Araca göre bir sürüş stili ve kendini geliştirme fırsatı buldu, bense henüz aracı anlamaya çalışıyor, öğreniyor ve mühendislerimle araçtan en iyisini çıkarmanın yolunu arıyorum.” dedi.

Albon İngiltere Grand Prix’sinden yana beraber çalıştığı yeni yarış mühendisi Simon Rennie’nin takımda yarattığı etkiyi de övdü.

“Bence tecrübe yönünden Simon çok şey katıyor, özellikle telsiz konuşmaları gibi şeylerde. O konuda uzman gibi. Tabi ki tecrübeli ve Rocky [Guillaume Rocquelin, yarış mühendisliği şefi] ya da Pedals [baş mühendis, Paul Monaghan] gibi buradaki çoğu kişiyi tanıyor.”

“Burada, takımda güzel bir ortam var. Burada çok destek; ve her zaman yüksek, pozitif bir moral var, bu da güzel bir şey.”