Albon, araç tabanı sebebiyle diskalifiye olabilir!
Williams pilotu Alex Albon'un aracı, FIA Formula 1 Teknik Delegesi tarafından kurallara aykırı bulunarak komiserlere sevk edildi.
Alex Albon, Williams FW46
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Albon, Williams'ın araç tabanının kurallara aykırı bulunmasının ardından Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarından diskalifiye edilebilir.
FIA tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Sıralama seansından sonra 23 numaralı araçta aerodinamik bileşen ve karoser alanları kontrol edilmiştir."
"Taban gövdesinin Madde 3.5.1 a)'da belirtilen düzenleyici hacmin dışında kaldığı tespit edilmiştir."
"Bu konu, değerlendirilmek üzere komiserlere sevk edilmiştir."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"
Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar