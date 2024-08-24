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Formula 1 Hollanda GP

Albon, araç tabanı sebebiyle diskalifiye olabilir!

Williams pilotu Alex Albon'un aracı, FIA Formula 1 Teknik Delegesi tarafından kurallara aykırı bulunarak komiserlere sevk edildi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Albon, Williams'ın araç tabanının kurallara aykırı bulunmasının ardından Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarından diskalifiye edilebilir.

FIA tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Sıralama seansından sonra 23 numaralı araçta aerodinamik bileşen ve karoser alanları kontrol edilmiştir."

"Taban gövdesinin Madde 3.5.1 a)'da belirtilen düzenleyici hacmin dışında kaldığı tespit edilmiştir."

"Bu konu, değerlendirilmek üzere komiserlere sevk edilmiştir."

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