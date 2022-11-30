Albon: "Ameliyattan sonra halen %100 formuma dönebilmiş değilim"

Haberi dinle

İtalya GP'si 3. antrenman seansı öncesi apandisit patlatması sonucu hızlıca ameliyata alınan ve hafta sonunun kalanını kaçırmak zorunda kalan Albon, komplikasyonlarla karşılaştığı ve yoğun bakıma dahi alındığı bir süreç geçirdi.

Ancak hızlıca iyileşen ve o hafta taburcu olan Albon, üç haftalık aranın da yardımıyla sonraki yarış olan Singapur GP'sinde kokpite dönebildi.

İyileşme süreci hakkında konuşan Taylandlı pilot, henüz eski formuna dönemediğini ve dönüşünden sonraki iki yarış olan Singapur ile Japonya'nın zorlu geçtiğini itiraf ediyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Albon, "Yeniden %100 formda hissetmek için kış arasına ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim."

"Ameliyattan sonra eski kondisyonuma dönebilmem için antrenman yapacak zamanımız olmadı."

"Gerçekçi konuşmak gerekirse, Singapur zordu, Japonya %75 zorluktaydı, Japonya'dan sonra ise kendimi oldukça iyi hissettim." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Bu yıl Williams ile F1'e dönen Albon'un iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Avusturya, Miami ve Belçika olmak üzere üç yarıştan puanla ayrılan Taylandlı pilot, iyi bir liderlik örneği de gösterdi.

Albon, "Puan almak için en büyük fırsat Monza idi, sağlıklı olsaydım bu benim için ana puan fırsatı olabilirdi."

"Bunun dışında emin değilim. Puan kazanma şansı yakaladığımız anlarda bunu başardığımızı düşünüyorum. Ne yazık ki bu yılki durumumuz buydu."

"Her şeyin bizim için mükemmel gittiği bir yıl oldu, biraz da şansımız vardı ve bu da bizi puanlara taşıdı."

"Gelecek yıl bunun olmasını istemiyoruz. Çok çalışmak ve bu yıl yaşadığımız denge sorunlarını gerçekten çözmek istiyoruz. Bunu başarabilirsek, takım olarak fırsatlarımızı en üst düzeye çıkarabileceğimizi düşünüyorum."

"Daha iyi bir araca sahip olursak, daha tutarlı bir şekilde daha iyi fırsatlar için mücadele edeceğiz ve daha fazla puan kazanacağız."